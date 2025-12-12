Witchfire si riempie di novità grazie all'aggiornamento The Reckoning

Il trailer delle novità

Se vi interessa, c'è anche un trailer che mostra tutte le novità introdotte con The Reckoning.

Ma quali sono le novità introdotte? Intanto il menu del Preyer ha ricevuto un restyling, utile per integrare le nuove armi da mischia.

Ma il cuore dell'update è da ricercarsi nel Codex Maleficarum, un antico libro di streghe che, secondo la storia, conteneva un rituale nascosto. Con l'aggiornamento sarà possibile sbloccare una nuova stanza nell'Hermitorium, la Profane Study, dedicata proprio al Codex. Durante l'esplorazione, il giocatore potrà ritrovare le pagine perdute del libro e riportarle lì per analizzarle. Alcune di queste pagine costituiscono i Torments, sfide opzionali estremamente difficili pensate per chi ha ormai padroneggiato il gioco. Sono prove dure, rischiose sia nella storia che nel gameplay, ma ricompensano con alcuni dei premi più potenti mai introdotti.

Parallelamente arrivano i Surges che potenziano enormemente ma per brevi periodi, con effetti quali: stamina infinita, magie a raffica, armi che diventano apocalittiche.

Sul lato più tecnico, Witchfire diventa Steam Deck Verified, grazie a un'interfaccia scalabile e altri aggiustamenti. Tra le nuove armi compare anche Tribunal, il fucile a tre canne richiesto dai fan, pensato per colpire più bersagli con un singolo colpo.