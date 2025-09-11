Witchfire si prepara a uscire dall'accesso anticipato, ecco quando arriverà la versione 1.0

The Astronauts ha svelato la data d'uscita dall'accesso anticipato di Witchfire , titolo ormai in sviluppo da molti anni. Lo ha fatto presentando il calendario delle novità in arrivo , che comprende altri due aggiornamenti maggiori prima di quello ultimo, previsto per il 2026, in data ancora da destinarsi. Dal lancio in accesso anticipato, Witchfire ha già ricevuto sette aggiornamenti maggiori.

La resa dei conti

È stato spiegato che il motivo per cui il prossimo aggiornamento si chiama "The Reckoning", che significa "La resa dei conti", è perché l'obiettivo del team è quello di finalizzare la maggior parte delle funzionalità e delle meccaniche di gioco.

Il calendario aggiornato di Witchfire

L'aggiornamento includerà miglioramenti alle armi e alle abilità offensive, ma anche all'Alchimia, al sistema di Sanità Mentale, agli Arcani, alle Profezie e molto altro. La promessa è che presto avremo tutti i dettagli su questo importantissimo passaggio.

"Extraction 2.0" mira ad aumentare la tensione quando si arriva ai livelli di "Gnosis" più alti ed è attualmente in fase di prototipazione. Naturalmente saranno aggiunti nuovi oggetti e altre novità che The Astronauts vuole mantenere segrete fino al lancio. Si parla però anche di un aumento della sfida, immaginiamo selezionabile dal giocatore (il nome alternativo dell'aggiornamento era "Lacrime e sangue").

Il motivo per cui gli ultimi due aggiornamenti riportano solo il 2026 come data è perché il team vuole che siano impeccabili, quindi non è ancora pronto a dire quando usciranno effettivamente. "Il team non è concentrato sul sul "fare" Witchfire, ma sul "finire" Witchfire. È spaventoso, ma anche emozionante." hanno scritto nell'annuncio ufficiale.