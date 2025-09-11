Il nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è dedicato ai Tremere

Paradox Interactive e The Chinese Room hanno pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 per presentare il clan Tremere , uno dei principali del gioco. Nel video vediamo diversi interni, tra i quali quello di una caffetteria chiamata "Wake the Dead" e una biblioteca accogliente ma misteriosa.

I maghi

Studiosi dell'occulto, i Tremere sono anche conosciuti come il clan dei "maghi", specializzato nella magia del sangue.

Tra i personaggi presenti nel filmato, spicca Mrs. Thorn, presentata come la "Primogenita". È una donna anziana che gestisce la caffetteria, che chiaramente nasconde dei grandi segreti. Viene presentata anche Safia, descritta come una "Studiosa Tremere". È una giovane donna con gli occhiali, dedita alla ricerca e allo studio.

Nel filmato trovano spazio anche le abilità del clan:

Blood Curse : Maledice un nemico facendolo gonfiare ed esplodere dopo aver subito danni.

: Maledice un nemico facendolo gonfiare ed esplodere dopo aver subito danni. Cauldron of Blood : Fa bollire il sangue di una persona, attirando altri nemici con le sue urla.

: Fa bollire il sangue di una persona, attirando altri nemici con le sue urla. Recall : Permette di marcare una posizione e di tornarci istantaneamente.

: Permette di marcare una posizione e di tornarci istantaneamente. Blood Salvo: Crea e lancia pugnali di sangue contro i nemici.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sarà lanciato il 21 ottobre 2025 su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Arriverà dopo uno sviluppo travagliatissimo e dopo le polemiche per aver provato a rendere due clan centrali un DLC da comprare a parte.