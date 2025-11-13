La patch 1.0.4 di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 arriva insieme al calendario dei futuri aggiornamenti

Lo studio di sviluppo The Chinese Room e l'editore Paradox Interactive hanno annunciato la pubblicazione della patch 1.0.4 di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, risolvendo numerosi bug e problemi di stabilità, tra cui quello che impediva il salvataggio dei progressi quando si usciva al menu principale o si chiudeva il gioco. Questo aggiornamento corregge anche crash, difetti grafici, bug di missioni e glitch che facevano cadere il personaggio fuori dalla mappa.