La patch 1.0.4 di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 arriva insieme al calendario dei futuri aggiornamenti

Lo studio di sviluppo The Chinese Room e l'editore Paradox Interactive hanno annunciato la pubblicazione della patch 1.0.4 di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, risolvendo numerosi bug e problemi di stabilità, tra cui quello che impediva il salvataggio dei progressi quando si usciva al menu principale o si chiudeva il gioco. Questo aggiornamento corregge anche crash, difetti grafici, bug di missioni e glitch che facevano cadere il personaggio fuori dalla mappa.
Il calendario
Parallelamente, gli sviluppatori hanno presentato il calendario dei prossimi aggiornamenti, di cui potete vedere l'infografica qui di seguito.
La patch 1.0.5, in arrivo a breve, introdurrà lo slider FOV, l'opzione per disattivare il Motion Blur e un sistema di salvataggio dei progressi migliorato.
Durante il periodo natalizio arriverà invece un update a tema festivo, che permetterà di trasformare Phyre in una sorta di "aiutante di Babbo Natale".
Questo aggiornamento includerà anche la nuova modalità "Custom Difficulty", pensata come una sorta di New Game+, disponibile dopo aver completato il gioco. In essa sarà possibile personalizzare parametri come la salute iniziale, la sensibilità della Masquerade, la consapevolezza dei nemici e persino scegliere se affrontare solo le missioni di Phyre o solo quelle di Fabien.
Gli sviluppatori hanno infine assicurato che condivideranno ulteriori dettagli man mano che ci si avvicinerà il lancio dei prossimi contenuti.
Nell'infografica viene mostrato anche che le espansioni Loose Cannon e The Flower & the Flame usciranno nel corso del 2026. La prima nel secondo trimestre, l'altra nel terzo trimestre.