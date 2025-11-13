CloverPit ha venduto un milione di copie ed è stato aggiornato con la modalità Hard

Lo studio di sviluppo italiano Panik Arcade ha annunciato i nuovi dati di vendita di CloverPit, che ha superato il milione di copie vendute: "Vogliamo dirvelo ancora una volta: GRAZIE di cuore per tutto il vostro incredibile supporto! Non riusciamo ancora a crederci... il lancio è andato alla grande e... ABBIAMO UFFICIALMENTE VENDUTO 1 MILIONE DI COPIE!!!" Hanno scritto in un aggiornamento su Facebook, annunciando anche la pubblicazione del nuovo aggiornamento, versione 1.2, con dentro la modalità Hard (non c'è bisogno di SPID, tranquilli).