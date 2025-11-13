CloverPit ha venduto un milione di copie ed è stato aggiornato con la modalità Hard

Lo studio di sviluppo italiano Panik Arcade ha annunciato i nuovi dati di vendita di CloverPit, che ha superato il milione di copie vendute: "Vogliamo dirvelo ancora una volta: GRAZIE di cuore per tutto il vostro incredibile supporto! Non riusciamo ancora a crederci... il lancio è andato alla grande e... ABBIAMO UFFICIALMENTE VENDUTO 1 MILIONE DI COPIE!!!" Hanno scritto in un aggiornamento su Facebook, annunciando anche la pubblicazione del nuovo aggiornamento, versione 1.2, con dentro la modalità Hard (non c'è bisogno di SPID, tranquilli).
Modalità Hard
In cosa consiste la modalità Hard? Detta in breve, offre una serie di sfide aggiuntive rispetto alla modalità base.
Una volta completata una partita con una memory card, potrete riaffrontarla in Hard Mode, dove i limiti di tempo sono raddoppiati. Vincendo in modalità difficile, la memory card diventerà arcobaleno, senza doverla completare tre volte come prima.
Questo vale per tutte le memory card, quindi sono state aggiunte molte sfide davvero difficili.
Per quanto riguarda il resto, l'aggiornamento 1.2 bilancia Cloverpit seguendo i numerosi feedback della comunità. Sono stati rivisti diversi charm, valori e dettagli per rendere l'esperienza più fluida ed equa.
Inoltre, è stata migliorata l'interfaccia, con il gioco che ora comunica in modo più chiaro gli obiettivi e le sfide di fine partita. Sono stati corretti anche vari bug minori e l'esperienza utente è stata ottimizzata, per rendere il gameplay più intuitivo e piacevole.
Per il resto, vi ricordiamo che CloverPit è disponibile su Steam. Per adesso potete giocarci solo su PC.