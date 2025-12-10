Presto CloverPit farà jackpot anche su sistemi mobile

L'editore Future Friends Games e lo sviluppatore italiano Panik Arcade hanno annunciato che CloverPit , horror roguelite basato sulla slot machine che guarda a Balatro , uscirà su sistemi iOS tramite App Store e su sistemi Android tramite Google Play il 17 dicembre al prezzo di 5,99 euro. Si tratta di una delle hit dell'anno su Steam, dove ha venduto più di un milione di copie.

Una slot senza azzardo

CloverPit è stato lanciato il 26 settembre di quest'anno su PC, cui hanno fatto seguito le versioni per Xbox Series X e S e Xbox One il 20 novembre. È inoltre disponibile nel servizio in abbonamento Game Pass, dove è entrato nella top 20 dei più giocati.

Il telefono squilla in CloverPit, la nevrosi mi piglia

CloverPit è il figlio demoniaco di Balatro e Buckshot Roulette, un roguelite che intrappola i giocatori in un inferno creato da loro stessi. Rinchiusi in una cella arrugginita con una slot machine e un bancomat, dovrete pagare il vostro debito alla fine di ogni turno o soccombere alla rovina... letteralmente!

Si tratta di un gioco in cui vanno manipolati i moltiplicatori per ottenere punteggi sempre più alti. L'editore e lo studio di sviluppo ci tengono a sottolineare che, nonostante la presenza della slot machine demoniaca, ClovePit non è un gioco d'azzardo: "è un gioco horror roguelite, non un simulatore di slot machine. La nostra slot è progettata per essere spezzata e alla fine superata, e non chiederà mai denaro reale."