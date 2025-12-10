The Temple of Elemental Evil ritorna disponibile su Steam, in un'edizione riveduta e corretta dai modder

Se volete farvi un bel regalo, The Temple of Elemental Evil è stato ripubblicato su Steam. A rilanciarlo è stato l'editore SNEG, specializzato in recuperi di titoli del passato. In questo caso, stiamo parlando di un gioco di ruolo classico del 2003 , sviluppato da Troika Games, cui dobbiamo anche Vampire: The Masquerade - Bloodlines e Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura .

Un'avventura da vivere

The Temple of Elemental Evil fu pubblicato originariamente nel 2003 ed era basato su di un celebre modulo di Dungeons and Dragons, nonché sulle regole dell'edizione 3.5 del gioco di ruolo cartaceo.

La nuova edizione vanta performance migliorate, un'interfaccia rifinita, un'intelligenza artificiale potenziata, un pathfinding più preciso, un'esperienza più stabile e tantissimi cambiamenti alla qualità della vita, per renderlo più fruibile.

Nonostante sia un titolo di nicchia, The Temple of Elemental Evil ha ispirato per anni una comunità appassionata, che ha creato tante mod per sistemare i problemi della versione di lancio. "Questa edizione aggiornata è un vero atto d'amore, plasmato da anni di dedizione dei fan e dagli incredibili sforzi delle comunità di modding Circle of Eight e Temple+. Riporta in vita la classica avventura di D&D per i giocatori moderni con oltre mille correzioni e miglioramenti." Possiamo leggere nella descrizione ufficiale, che si conclude affermando: "Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno contribuito a preservare e far evolvere questo classico."

Insomma, ora tocca a voi di recarvi nel villaggio di Hommlet, nel Regno di Greyhawk, per andare a fermare il male. Farlo vi costerà soltanto 9,75 euro (8,77 in offerta lancio).