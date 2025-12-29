0

Il monitor ASUS ROG Strix OLED da 31,5" e 165 Hz è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor ASUS ROG Strix OLED XG32UCWG con uno sconto del 16%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/12/2025
Monitor ASUS ROG Strix OLED

Su Amazon è disponibile il monitor ASUS ROG Strix OLED da 31,5" a 799 € rispetto al prezzo consigliato di 949 €, permettendoti di risparmiare fino al 16%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del monitor

Si tratta in questo caso del modello 4K UHD OLED (3840x2160) e frequenza di aggiornamento di 165Hz (oppure 330Hz FHD con Dual Mode). Il tempo di risposta è di 0,03 ms per un gameplay sempre fluido e immersivo, mentre la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur contribuisce a ridurre ghosting e sfocatura del movimento per offrire immagini sempre nitide con frame rate elevati.

Monitor ASUS ROG Strix
Monitor ASUS ROG Strix

I colori sono accurati e convincenti grazie al 99% di spazio colore DCI-P3 e all'avanzata tecnologia VESA DisplayHDR 400 True Black. Lato connettività troviamo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, Jack audio e porta USB-C.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il monitor ASUS ROG Strix OLED da 31,5" e 165 Hz è in sconto su Amazon al minimo storico