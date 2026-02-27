Il monitor da gaming ASUS ROG Strix è in offerta su Amazon: pannello curvo da 32", refresh rate da 280Hz e tempo di risposta di 1ms

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor da gaming ASUS Rog Strix: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 345,50€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel e supporto HDR, garantisce immagini dettagliate, luminose e ricche di contrasto, ideali per i titoli competitivi e le produzioni AAA più spettacolari. Si tratta di un pannello curvo, elemento che non tutti potrebbero effettivamente gradire.
Ulteriori dettagli
La frequenza di aggiornamento ultraveloce a 280 Hz (nativa) assicura una fluidità straordinaria, riducendo al minimo il ritardo e migliorando la reattività nei momenti decisivi. Grazie alla tecnologia ASUS Fast VA, il monitor raggiunge un tempo di risposta di 1 ms (GTG), offrendo immagini nitide anche nelle scene più frenetiche con frame rate elevati.
La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) consente di utilizzare contemporaneamente l'ELMB e la frequenza di aggiornamento variabile, eliminando fenomeni di ghosting e tearing per una resa visiva sempre chiara e stabile.
Sul fronte della qualità cromatica, il pannello copre il 95% della gamma DCI-P3 e integra un avanzato tracciamento della scala dei grigi per gradazioni più uniformi e colori realistici. Infine, DisplayWidget Center permette di regolare facilmente le impostazioni del monitor tramite mouse.