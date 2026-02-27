0

Il monitor da gaming ASUS ROG Strix è in offerta su Amazon: pannello curvo da 32", refresh rate da 280Hz e tempo di risposta di 1ms

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo del monitor da gaming ASUS ROG Strix. Scopriamo i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/02/2026
Monitor ASUS

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor da gaming ASUS Rog Strix: l'offerta prevede uno sconto attivo del 25% per un costo totale e finale d'acquisto di 345,50€. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Con una risoluzione di 2560 x 1440 pixel e supporto HDR, garantisce immagini dettagliate, luminose e ricche di contrasto, ideali per i titoli competitivi e le produzioni AAA più spettacolari. Si tratta di un pannello curvo, elemento che non tutti potrebbero effettivamente gradire.

Ulteriori dettagli

La frequenza di aggiornamento ultraveloce a 280 Hz (nativa) assicura una fluidità straordinaria, riducendo al minimo il ritardo e migliorando la reattività nei momenti decisivi. Grazie alla tecnologia ASUS Fast VA, il monitor raggiunge un tempo di risposta di 1 ms (GTG), offrendo immagini nitide anche nelle scene più frenetiche con frame rate elevati.

81Bccfjmfvl Ac Sl1500

La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) consente di utilizzare contemporaneamente l'ELMB e la frequenza di aggiornamento variabile, eliminando fenomeni di ghosting e tearing per una resa visiva sempre chiara e stabile.

Sul fronte della qualità cromatica, il pannello copre il 95% della gamma DCI-P3 e integra un avanzato tracciamento della scala dei grigi per gradazioni più uniformi e colori realistici. Infine, DisplayWidget Center permette di regolare facilmente le impostazioni del monitor tramite mouse.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il monitor da gaming ASUS ROG Strix è in offerta su Amazon: pannello curvo da 32", refresh rate da 280Hz e tempo di risposta di 1ms