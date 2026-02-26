Se cerchi un mouse da gaming economico, MSI Versa 300 è al minimo storico su Amazon

Cerchi un mouse wireless da gaming ma vuoi spendere poco? MSI Versa 300 è disponibile su Amazon a soli 28,90 € rispetto al prezzo mediano di 41,68 €, permettendoti di risparmiare il 31%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un mouse economico ma convincente

Questo mouse è molto leggero e pesa 60 g, oltre a disporre di restistenti interruttori Kailh Micro. Inoltre, garantisce fino a 50 ore di gioco con una carica completa e offre connettività wireless o Bluetooth 5.3, oltre a poter essere utilizzato con un cavo da 2 metri. Il design è simmetrico e adatto sia per utenti mancini che destrimani, con impugnature antiscivolo in grado di migliorare la maneggevolezza. Il sensore ottico PixArt PAW3104 offre 8 livelli DPI selezionabili (da 400 a 8000 DPI).

Mouse MSI Versa 300

Infine, il logo MSI Dragon è illuminato e mostra diversi effetti di luce predefiniti. Ovviamente si tratta di un prodotto adatto a chi non ha esigenze specifiche; in tal caso dovresti optare per altre soluzioni di fascia superiore. Nel complesso, però, questo mouse è una valida soluzione per tutti.