1

Il gameplay di Resident Evil Requiem a confronto su PC e Nintendo Switch 2

IGN ha pubblicato due video di gameplay e un confronto fra le versioni PC e Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem: vediamo come si comporta il gioco su queste due piattaforme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/02/2026
Grace in una sequenza di Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Articoli News Video Immagini

IGN ha pubblicato due video di gameplay di Resident Evil Requiem, catturati rispettivamente su PC e Nintendo Switch 2, realizzando anche un terzo filmato in cui il gioco viene confrontato sulle due piattaforme.

Il primo video riprende i minuti iniziali della campagna, includendo dunque sia sequenze in cui controlliamo Grace Ashcroft che sequenze in cui controlliamo Leon Kennedy, il tutto tratto dalla versione PC con i settaggi grafici al massimo.

Parliamo dunque di una grafica a 4K e 60 fps con Path Tracing attivato, che esprime al massimo il potenziale visivo del nuovo capitolo della saga Capcom e che infatti si rivela fin da subito assolutamente spettacolare ed entusiasmante da guardare.

Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metà Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metà

Il filmato catturato su Nintendo Switch 2 include anch'esso alcune delle porzioni preliminari della campagna con Grace e Leon, e colpisce per la qualità tecnica che gli sviluppatori sono riusciti a ottenere, sia per quanto concerne la risoluzione che il frame rate.

Il confronto fra due sistemi agli antipodi

Dopo aver visto come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox, il terzo video pubblicato da IGN mette a confronto le versioni PC e Nintendo Switch, due sistemi agli antipodi e proprio per questo destinati a offrire una resa visiva inevitabilmente diversa.

Le differenze sono chiare, su Nintendo Switch 2 si è scelto di sacrificare effetti e risoluzione al fine di garantire prestazioni solide, ma alla fine dei conti non parliamo di mondi sostanzialmente distanti fra di loro: entrambe le piattaforme fanno girare Requiem al meglio delle proprie possibilità.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il gameplay di Resident Evil Requiem a confronto su PC e Nintendo Switch 2