Il gameplay di Resident Evil Requiem a confronto su PC e Nintendo Switch 2

Il filmato catturato su Nintendo Switch 2 include anch'esso alcune delle porzioni preliminari della campagna con Grace e Leon, e colpisce per la qualità tecnica che gli sviluppatori sono riusciti a ottenere, sia per quanto concerne la risoluzione che il frame rate.

Parliamo dunque di una grafica a 4K e 60 fps con Path Tracing attivato , che esprime al massimo il potenziale visivo del nuovo capitolo della saga Capcom e che infatti si rivela fin da subito assolutamente spettacolare ed entusiasmante da guardare.

IGN ha pubblicato due video di gameplay di Resident Evil Requiem , catturati rispettivamente su PC e Nintendo Switch 2 , realizzando anche un terzo filmato in cui il gioco viene confrontato sulle due piattaforme.

Il confronto fra due sistemi agli antipodi

Dopo aver visto come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox, il terzo video pubblicato da IGN mette a confronto le versioni PC e Nintendo Switch, due sistemi agli antipodi e proprio per questo destinati a offrire una resa visiva inevitabilmente diversa.

Le differenze sono chiare, su Nintendo Switch 2 si è scelto di sacrificare effetti e risoluzione al fine di garantire prestazioni solide, ma alla fine dei conti non parliamo di mondi sostanzialmente distanti fra di loro: entrambe le piattaforme fanno girare Requiem al meglio delle proprie possibilità.