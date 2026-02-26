Il gameplay di Resident Evil Requiem a confronto su PC e Nintendo Switch 2

IGN ha pubblicato due video di gameplay di Resident Evil Requiem, catturati rispettivamente su PC e Nintendo Switch 2, realizzando anche un terzo filmato in cui il gioco viene confrontato sulle due piattaforme.
Il primo video riprende i minuti iniziali della campagna, includendo dunque sia sequenze in cui controlliamo Grace Ashcroft che sequenze in cui controlliamo Leon Kennedy, il tutto tratto dalla versione PC con i settaggi grafici al massimo.
Parliamo dunque di una grafica a 4K e 60 fps con Path Tracing attivato, che esprime al massimo il potenziale visivo del nuovo capitolo della saga Capcom e che infatti si rivela fin da subito assolutamente spettacolare ed entusiasmante da guardare.
Il filmato catturato su Nintendo Switch 2 include anch'esso alcune delle porzioni preliminari della campagna con Grace e Leon, e colpisce per la qualità tecnica che gli sviluppatori sono riusciti a ottenere, sia per quanto concerne la risoluzione che il frame rate.
Il confronto fra due sistemi agli antipodi
Dopo aver visto come gira Resident Evil Requiem su PS5 e Xbox, il terzo video pubblicato da IGN mette a confronto le versioni PC e Nintendo Switch, due sistemi agli antipodi e proprio per questo destinati a offrire una resa visiva inevitabilmente diversa.
Le differenze sono chiare, su Nintendo Switch 2 si è scelto di sacrificare effetti e risoluzione al fine di garantire prestazioni solide, ma alla fine dei conti non parliamo di mondi sostanzialmente distanti fra di loro: entrambe le piattaforme fanno girare Requiem al meglio delle proprie possibilità.