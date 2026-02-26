Botte da orbi in Streets of Rage 4: picchiaduro a scorrimento vecchio stile e di una saga iconica ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su Streets of Rage 4 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 93% per un costo finale di 2,06€ (IVA inclusa). Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: La trilogia classica di Streets of Rage è ricordata come uno dei grandi capolavori dei picchiaduro a scorrimento. Dopo molti anni, la serie è tornata con Streets of Rage 4, un capitolo che riprende la tradizione originale e la rinnova con meccaniche moderne, una splendida grafica disegnata a mano e una colonna sonora molto immersiva