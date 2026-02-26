Botte da orbi in Streets of Rage 4: picchiaduro a scorrimento vecchio stile e di una saga iconica ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante su Streets of Rage 4 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 93% per un costo finale di 2,06€ (IVA inclusa). Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: La trilogia classica di Streets of Rage è ricordata come uno dei grandi capolavori dei picchiaduro a scorrimento. Dopo molti anni, la serie è tornata con Streets of Rage 4, un capitolo che riprende la tradizione originale e la rinnova con meccaniche moderne, una splendida grafica disegnata a mano e una colonna sonora molto immersiva
Ulteriori dettagli sul gioco
I protagonisti storici, Axel, Blaze, Adam e altri eroi, tornano per ripulire le strade di Wood Oak City combattendo bande criminali in livelli a scorrimento orizzontale. Il gioco introduce nuove mosse e la possibilità di giocare in cooperativa, fino a quattro personaggi contemporaneamente, rendendo l'azione ancora più dinamica.
La grafica animata a mano e le 12 ambientazioni uniche offrono un'esperienza visiva di grande impatto, mentre la colonna sonora richiama le atmosfere dance che hanno reso celebre la saga. Con un perfetto equilibrio tra nostalgia e innovazione, Streets of Rage 4 rappresenta un tributo alla serie originale. Qui la nostra recensione.