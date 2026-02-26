Neverness to Everness ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5, iOS e Android

Neverness to Everness ha una data di uscita ufficiale: l'action RPG free-to-play sviluppato da Hotta Studio sarà disponibile su PC, PS5, iOS e Android a partire dal 29 aprile, a solo qualche giorno di distanza dal lancio in Cina, previsto per il 23 aprile.

Il team di sviluppo ha già aperto le pre-registrazioni, che consentono di ottenere ricompense esclusive nel momento in cui la community raggiungerà determinati traguardi, con bonus che includono personaggi extra, oggetti e valuta virtuale.

Ambientato nell'affascinante città di Hethereau, Neverness to Everness ci mette al comando di un Cacciatore di Anomalie che ha il compito di sorvegliare le strade e risolvere casi che riguardano la comparsa delle misteriose creature che da qualche tempo hanno cominciato a invadere il mondo.

Fra i punti di forza di Neverness to Everness, oltre alla straordinaria grafica in cel shading impreziosita dal ray tracing, c'è un grande focus sulla libertà d'azione e di movimento, che include anche la possibilità di mettersi alla guida di veicoli.