Neverness to Everness ha una data di uscita ufficiale su PC, PS5, iOS e Android

Neverness to Everness ha una data di uscita ufficiale: l'action RPG free-to-play sviluppato da Hotta Studio sarà disponibile su PC, PS5, iOS e Android a partire dal 29 aprile, a solo qualche giorno di distanza dal lancio in Cina, previsto per il 23 aprile.
Il team di sviluppo ha già aperto le pre-registrazioni, che consentono di ottenere ricompense esclusive nel momento in cui la community raggiungerà determinati traguardi, con bonus che includono personaggi extra, oggetti e valuta virtuale.
Ambientato nell'affascinante città di Hethereau, Neverness to Everness ci mette al comando di un Cacciatore di Anomalie che ha il compito di sorvegliare le strade e risolvere casi che riguardano la comparsa delle misteriose creature che da qualche tempo hanno cominciato a invadere il mondo.
Fra i punti di forza di Neverness to Everness, oltre alla straordinaria grafica in cel shading impreziosita dal ray tracing, c'è un grande focus sulla libertà d'azione e di movimento, che include anche la possibilità di mettersi alla guida di veicoli.
È tutto pronto per il debutto?
Come forse ricorderete, abbiamo provato Neverness to Everness alcuni giorni fa, nell'ambito degli ultimi playtest, trovando il titolo di Hotta Games davvero impattante durante le fasi iniziali ma poi decisamente meno incisivo una volta stabilite le basi della struttura.
È lecito immaginare che gli sviluppatori non abbiano messo a disposizione tutti i contenuti nel corso della fase beta e siano dunque pronti a rivelarli il prossimo 29 aprile, ma chiaramente scopriremo come stanno davvero le cose solo in prossimità del lancio.