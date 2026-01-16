L'action GDR gratuito Neverness to Everness annuncia una closed beta su PS5, PC e mobile

La fase di test si terrà dal 6 al 20 febbraio , con iscrizioni già aperte sul sito ufficiale e disponibili fino al 23 gennaio. Il Co‑Ex Test sarà accessibile su PS5, PC e dispositivi iOS e Android.

I contenuti del Co-Ex Test

Durante la beta sarà possibile giocare l'episodio della storia "Deal? Deal!", pensato per introdurre i giocatori alle principali meccaniche di gioco, permettere di testare diversi personaggi e cimentarsi con attività che spaziano dai combattimenti all'esplorazione. Sono state inoltre confermate le lingue supportate: purtroppo l'italiano non è previsto. I testi saranno disponibili in inglese, giapponese, coreano, cinese tradizionale e semplificato, francese, tedesco, spagnolo e russo, mentre il doppiaggio includerà inglese, cinese e coreano.

Al momento, Neverness to Everness non ha ancora una finestra di lancio precisa, con il titolo attualmente in sviluppo per PC, PS5 e dispositivi mobile. Fin dall'annuncio il titolo si è presentato come un action GDR free-to-play ambientato in grande mondo aperto in stile urban fantasy liberamente esplorabile, proponendo un mix di meccaniche di gameplay che ricordano titoli come Genshin Impact e la serie GTA, con combattimenti ricchi d'azione in cui controlliamo vari personaggi dotati di abilità uniche e la possibilità di guidare veicoli di vario genere per esplorare la città di Hetherau, una metropoli popolata da creature misteriose e teatro di fenomeni paranormali.