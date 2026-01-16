4

Quando era gratuito su Epic Games Store, Blood West ha venduto il 200% in più su Steam

Blood West ha avuto sicuramente un boost dalla gratuità su Epic Games Store, ma non nel modo in cui potete pensare.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/01/2026
Un nemico dalla testa esplosa di Blood West
Blood West
Blood West
Dave Oshry, uno dei fondatori dell'editore New Blood, ha pubblicato un interessante aggiornamento su Blood West, svelando una stranezza non da poco. Sostanzialmente, quando il gioco è stato gratuito su Epic Games Store durante il periodo natalizio, ha venduto molto meglio su Steam. Quanto meglio? Il 200% meglio.

Spieghiamo: Oshry ha scritto su X che il giorno in cui Blood West è stato gratuito su Epic Games Store, ha registrato un picco di vendite su Steam davvero enorme, vendendo circa il 200% in più rispetto a quanto aveva fatto su Epic mentre era gratuito.

Diciamolo meglio

Detto in altri termini: il gioco era gratuito su Epic Games Store, ma la gente lo comprava comunque su Steam. Quindi, in giro si parlava del gioco e in tanti sono andati a comprarselo, ignorando il regalo.

Image

Oshry ha commentato la stranezza affermando che in precedenza pensava che l'Epic Games Store fosse un buco nero a livello di marketing, ma alla fine si è rivelato tuttaltro: "avere il tuo gioco gratis da Epic è un grosso spot per le vendite su Steam!"

Oshry ha anche sottolineato che New Blood non ha ricevuto nulla dalla presenza del gioco nell'Epic Games Store (ha incassato tutto Hyperstrange, lo studio di sviluppo). Però è stato comunque un affare per l'editore: "Quindi, loro hanno preso i dollari dell'offerta e useranno quei soldi per realizzare altri DLC e noi faremo altre vendite su Steam." Non si può dire che non l'abbia presa con grande filosofia, anche perché il non incassare niente da Epic si è rivelato comunque un grosso affare.

