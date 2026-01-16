La seconda stagione di Fallout sta registrando meno pubblico della prima

Secondo le statistiche di Nielsen sullo streaming, la nuova stagione ha accumulato 794 milioni di minuti di visione su Prime Video durante la settimana di lancio (15-21 dicembre). Un confronto con i 2,9 miliardi di minuti della prima stagione può far sembrare il risultato un calo davvero drastico, quasi drammatico, ma va considerato il contesto: la stagione 1 è ancora la premiere più vista di sempre per una serie su Amazon Prime, quindi battere quel record era già un'impresa ardua.

La premiere della seconda stagione di Fallout ha registrato una minore quantità di pubblico rispetto alla prima, ma il risultato era più che prevedibile. Come mai? A causa delle diverse strategie di pubblicazione degli episodi.

Differenze sostanziali

Inoltre, va sottolineato che tutti gli episodi della prima stagione erano stati pubblicati contemporaneamente, mentre la stagione 2 viene distribuita un episodio alla settimana, ogni mercoledì.

Uno dei personaggi migliori della serie Fallout

Ciò significa che i numeri riflettono la quantità di contenuti molto diversa fruite dagli spettatori settimanalmente. Oltretutto, l'impossibilità di fare binge watching, potrebbe aver frenato più di qualcuno, che sta aspettando la pubblicazione dell'ultimo episodio prima di iniziare a guardarla.

In questo senso, quasi 800 milioni di minuti di visione rappresentano comunque un risultato impressionante.

Dal punto di vista qualitativo, invece, non ci sono dubbi che la seconda stagione sia all'altezza della prima, con grande soddsifazione espressa un po' da tutti, sia pubblico, sia critica, per un successo che è stato decisamente rinnovato.