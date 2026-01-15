11 anni dopo il lancio, Fallout 4 torna di moda tra vendite e utenti connessi

Questo trend positivo coinvolge anche le vendite attraverso Steam, PlayStation e Xbox, con Fallout 4 che ha superato le 12.000 copie vendute con dati aggiornati alla fine di dicembre.

Secondo le analisi di Video Game Insight, riprese da GamesIndustry, tutti i capitoli della serie stanno registrando " picchi significativi " come coinvolgimento da parte degli utenti attraverso tutte le piattaforme su cui sono disponibili.

Un ritorno di fiamma

Allo stesso modo, anche gli altri capitoli della serie hanno visto un rialzo importante nell'interesse da parte degli utenti, con picchi nelle vendite anche di Fallout: New Vegas e Fallout 3, ben al di sopra delle medie rilevate in momenti normali di questi anni, considerando la quantità di tempo passata dal lancio.

Particolarmente impressionante anche la quantità di utenti connessi, con incrementi notevoli per quanto riguarda Fallout 76, che comunque è un titolo praticamente attuale e dunque rimane sempre caratterizzato da un buon conteggio di giocatori, e soprattutto Fallout 4.

Il quarto capitolo, su Xbox, pare abbia raggiunto quasi 100.000 utenti connessi contemporaneamente solo per quanto riguarda le console Microsoft, cosa che rappresenta un dato impressionante per un gioco vecchio di quasi 11 anni.

È chiaro che questa intensa attività derivi dalla popolarità della serie TV di Amazon Prime Video, che sta portando nuova linfa anche ai videogiochi. A questo punto resta da vedere come Microsoft e Bethesda avranno intenzione di sfruttare questa rinnovata spinta, che rende particolarmente credibili le voci di corridoio riguardanti possibili ritorni di Fallout 3 e Fallout: New Vegas, che circolano ormai da tempo.