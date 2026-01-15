In Super Mario World è stato scoperto una specie di finale segreto piuttosto inquietante

Come è facilmente intuibile, visto che Yoshi non dovrebbe avere nulla a che fare con il combattimento finale, per raggiungere questa situazione è necessario sfruttare alcuni glitch , dunque non si tratta ovviamente di una condizione ufficialmente prevista dal codice.

Dopo 35 anni, Super Mario World ha ancora dei segreti da scoprire, a quanto pare, sebbene nel caso di questa specie di finale segreto ci sia di mezzo una sorta di glitch non proprio regolare, che lo rende decisamente inquietante .

Un finale poco canonico

L'utente X Supper Mario Broth ha pubblicato un breve video in cui mostra questa inedita situazione in cui Mario può venire a trovarsi proprio al termine della sua grande avventura, come conclusione del celebre capitolo del platform-simbolo del Super Nintendo.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In qualche modo, è possibile affrontare la battaglia finale con Yoshi, anche se questo non è previsto ufficialmente dalla struttura standard del gioco, e può capitare in questo caso che il simpatico dinosauro effettui un gesto molto poco consono.

In pratica, proprio durante la sconfitta di Bowser, Yoshi allunga la sua leggendaria lingua e si mangia la Principessa Peach in un sol boccone. Questo non innesca il finale canonico, bensì crea una sorta di impasse dall'aria inquietante.

Mario e Yoshi restano così da soli a fissarsi "per sempre", stagliati contro uno sfondo nero. Se non è un finale degno di una delle peggiori run di Silent Hill, poco ci manca. Nel frattempo, noi rimaniamo in attesa di un possibile Nintendo Direct, che potrebbe contenere anche un gioco di Mario molto atteso, secondo le voci di corridoio.