Il prossimo Nintendo Direct sarebbe "enorme" con anche un gioco di Mario molto atteso

Secondo nuovi rumor, nel 2026 si tornerà alla solita programmazione e il giornalista francese noto col nome BeeFuN afferma che il prossimo show sarebbe fissato per il 10 febbraio .

I giocatori di Nintendo non vedono l'ora che arrivi il prossimo Nintendo Direct . Dal 2019 al 2024, la compagnia di Kyoto ha proposto l'evento sempre a febbraio, mentre nel 2025 lo ha spostato a marzo per presentare al meglio Nintendo Switch 2.

Cosa aspettarsi dal Nintendo Direct secondo il rumor

Il leaker afferma che il prossimo Nintendo Direct sarà "enorme" e che possiamo aspettarci un nuovo gioco di Super Mario in 3D, ovvero un titolo sullo stile di Super Mario Odyssey (o Super Mario 64, se preferite esempi meno recenti).

Purtroppo non ci sono altre informazioni a riguardo, il che rende il tutto un po' più credibile: i rumor che anticipano ogni singolo gioco annunciato sono tendenzialmente inventati, mentre un reale leak spesso si basa su poche informazioni. Ciò detto, suggeriamo di prendere il tutto con le pinze visto che chiaramente BeeFuN non ha svelato le proprie fonti e non possiamo quindi verificare la veridicità delle informazioni.

Inoltre, anche ammesso che tutto quanto indicato sia corretto, è possibile che i piani di Nintendo cambino, anche in relazione agli accordi con editori di terze parti che vogliono mostrare i propri titoli durante lo show.

Diteci, quali giochi vorreste veder presentati durante il prossimo Nintendo Direct?