Nintendo Direct: Partner Showcase annunciato con data e ora: manca pochissimo

Nintendo, tramite la propria app mobile Nintendo Today!, ha svelato che è in arrivo un nuovo Nintendo Direct. Precisamente, si tratta di un Partner Showcase, ovvero una presentazione dedicata ai titoli di terze parti in arrivo sulle console ibride della compagnia di Kyoto. La data da segnarsi sul calendario è il 5 febbraio 2026, ovvero domani (giovedì).
L'evento della grande N andrà in onda alle 15:00, ora italiana.
Il messaggio di Nintendo sul Partner Showcase
Come potete vedere nell'immagine qui sotto, tratta dall'app Nintendo Today! in versione italiana, Nintendo ha scritto: "Sintonizzati giovedì 5 febbraio per la presentazione in streaming Nintendo Direct: Partner Showcase - 05/02/2026."
Tra meno di un giorno potremo quindi vedere (o rivedere) i giochi in arrivo sulle console di Nintendo. Considerando che si tratta di un Partner Showcase, non aspettatevi di vedere giochi first party dei team di Nintendo: non ci sarà spazio per nuovi Super Mario o un Super Smash Bros., per capirci.
Ci potrebbero però essere delle sorprese per quanto riguarda esclusive Nintendo realizzate da team esterni alla compagnia. Diamo inoltre per scontato che ci sarà un mix di opere di alto livello multipiattaforma, come Resident Evil Requiem (in arrivo il 27 febbraio) e Monster Hunter Stories 3 (previsto per il 13 marzo). Fortunatamente scopriremo tutto tra meno di 24 ore.
Segnaliamo infine che un aumento di prezzo per Nintendo Switch 2 non è escluso, ma dev'essere "valutato con attenzione".