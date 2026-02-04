Le azioni di Nintendo sono crollate in borsa, nonostante le ottime vendite di Switch 2

Le azioni di Nintendo hanno subito un brusco calo dell'11% nella borsa di Tokyo, il peggiore registrato negli ultimi 18 mesi.

Il tonfo è arrivato dopo la pubblicazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, in cui la compagnia ha annunciato che Nintendo Switch 2 ha superato le 17 milioni di unità vendute. Nonostante sulla carta si tratti di un risultato eccellente, superiore anche alle aspettative, gli investitori hanno reagito negativamente a causa dei margini di profitto più bassi del previsto, delle vendite software giudicate deboli e delle preoccupazioni legate all'aumento dei costi dei componenti nei prossimi anni.