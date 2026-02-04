Le azioni di Nintendo sono crollate in borsa, nonostante le ottime vendite di Switch 2

Le azioni di Nintendo hanno subito un brusco calo dell'11% nella borsa di Tokyo, il peggiore registrato negli ultimi 18 mesi.
Il tonfo è arrivato dopo la pubblicazione dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre, in cui la compagnia ha annunciato che Nintendo Switch 2 ha superato le 17 milioni di unità vendute. Nonostante sulla carta si tratti di un risultato eccellente, superiore anche alle aspettative, gli investitori hanno reagito negativamente a causa dei margini di profitto più bassi del previsto, delle vendite software giudicate deboli e delle preoccupazioni legate all'aumento dei costi dei componenti nei prossimi anni.
Deludono le vendite software e preoccupa il futuro
Come riportato da Bloomberg, l'utile operativo del trimestre è sì cresciuto, ma meno di quanto stimato dagli analisti: un segnale chiaro che il software di Switch 2, la principale fonte di profitto per Nintendo, non sta ancora andando di pari passo con il successo dell'hardware. A confermarlo è anche Citigroup: secondo l'analista Tokiya Baba, "le deboli vendite software di Switch 2 hanno causato il mancato raggiungimento degli obiettivi di profitto", aggiungendo che gli investitori stanno tornando a concentrarsi sui rischi di un possibile deterioramento della redditività della console già dal prossimo anno fiscale.
A questo si somma il timore per un ulteriore aumento dei prezzi dei componenti, in particolare delle RAM, spinti dalla domanda globale di hardware per l'intelligenza artificiale. Un trend che, secondo il presidente Shuntaro Furukawa, potrebbe iniziare a pesare sui conti già dal prossimo anno fiscale se dovesse protrarsi più del previsto.
Il tutto si inserisce in un contesto competitivo sempre più affollato, con piattaforme come Roblox che stanno conquistando fasce di pubblico giovane e con l'arrivo di titoli colossali come GTA 6, destinati a catalizzare l'attenzione del mercato nei prossimi mesi. In questo scenario, gli investitori temono che Nintendo debba accelerare sul fronte software per sostenere davvero il successo iniziale di Switch 2.