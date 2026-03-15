Nintendo eShop rivela le dimensioni di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. e di altri giochi

Le dimensioni di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage e di altri giochi sono state rivelate dal Nintendo eShop, nell'ambito dell'ormai tradizionale lista dei titoli in arrivo a breve sulla piattaforma digitale della casa giapponese.
Stando a queste informazioni, la riedizione dell'ottimo picchiaduro a incontri firmato SEGA richiede 25,5 GB di spazio su Nintendo Switch 2, mentre si accontenta di soli 7,4 GB l'eccellente strategico Shadow Tactics: Blades of the Shogun.
Altri titoli degni di nota includono Deadzone: Rogue, che richiede 8,5 GB di spazio, e Starship Troopers: Ultimate Bug War, che richiede 6,2 GB, mentre per la Nintendo Switch 2 Edition di Bang Bang Bandits sono necessari 9,7 GB di spazio.
Completano l'elenco per la nuova console ibrida giapponese Rushing Beat X: Return of Brawl Brothers (2,9 GB), Snoopy & The Great Mystery Club (2,3 GB) e Royal Revolt Survivors (1,7 GB).
I giochi in arrivo per Nintendo Switch
MLB The Show 26, in arrivo anche su Nintendo Switch il 17 marzo, pesa 30,3 GB: dimensioni legate ai tanti contenuti della simulazione di baseball prodotta da Sony, che riscuote ormai da anni un grande successo soprattutto negli Stati Uniti.
Per il resto, la lista relativa ai titoli in arrivo per l'ex ammiraglia Nintendo include nomi come Ghost Master: Resurrection (10 GB), Moto Rush Reborn (8,3 GB), Battle Puzzle 2048 - Maidens of Steel (3,9 GB), Bang Bang Bandits (3,2 GB) e Outbreak Fall: Biohazard (2,2 GB).