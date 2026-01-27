Il nuovo trailer di MLB The Show 26 svela la data d'uscita e l'atleta di copertina

L'editore Sony Interactive Entertainment e lo studio di sviluppo San Diego Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di MLB The Show 26 per annunciare la data d'uscita e l'atleta di copertina . Sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch a partire dal 17 marzo 2026. I preordini saranno aperti il 3 febbraio 2026.

Dettagli

MLB The Show 26 si focalizza sul concetto di "lasciare il segno", puntando tutto sulla modalità The Journey, sostanzialmente la campagna single player che permette ai giocatori di guidare un'atleta dai suoi esordi fino alle leghe maggiori.

Aaron Judge è stato scelto per rappresentare al meglio questa filosofia: tre volte MVP della American League, già nel 2018 aveva rappresentato il gioco dopo una stagione da rookie da record. Il percorso di Judge, dalle minor league al palcoscenico internazionale, è stato replicato nel gioco, per la gioia dei suoi fan.

Aaron Judge è ormai un'icona del baseball: oltre a tre titoli AL MVP, è stato sette volte All-Star, cinque volte vincitore del Silver Slugger, detentore del record di fuoricampo in una singola stagione con 62 homer e Capitano del Team USA al World Baseball Classic 2026.

Come detto, i preordini di MLB The Show 26 saranno aperti il 3 febbraio. Per l'occasione sarà mostrato il gameplay del gioco e saranno svelate altre nuove caratteristiche, oltre ai contenuti delle diverse edizioni (Standard e Digital Deluxe).