Su Steam sono iniziati i saldi di THQ Nordic: sconti su Titan Quest 2, Epic Mickey, Remnant 2 e Darksiders

THQ Nordic ha dato il via alle proprie offerte su Steam, mettendo in sconto una buona parte del suo vasto catalogo, con proposte adatte a ogni gusto e budget. Ecco alcune delle promozioni più interessanti.
Tra i titoli in saldo spicca l'apprezzato action GDR Titan Quest 2, ora disponibile a 27,99 euro con uno sconto del 20%. La stessa percentuale di sconto è applicata anche a Wreckfest 2, acquistabile a 23,99 euro. Cambiando completamente genere, SpongeBob: Titani della Marea è in offerta a 26,79 euro con uno sconto del 33%.
Altre offerte in evidenza
Proseguendo troviamo Remnant 2 a 12,49 euro con uno sconto del 75%, mentre il primo capitolo scende a 5,99 euro. Disney Epic Mickey: Rebrushed viene invece proposto a metà prezzo per 19,99 euro. In promozione anche l'intera serie Darksiders: è possibile recuperare tutti i giochi in un unico bundle a 26,63 euro oppure acquistarli singolarmente, sempre con uno sconto del 75%.
Tra le promozioni attive segnaliamo anche Sacred 2 Remaster a 15,99 euro (-20%), Alone in the Dark a 15,99 euro (-60%), Biomutant a 9,99 euro (-75%) ed Elex 2 a 12,49 euro (-75%). Tutte le offerte saranno disponibili fino al 9 febbraio. Qui trovate la pagina di Steam dedicata con il catalogo al completo.