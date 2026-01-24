Square Enix lancia su Steam le Offerte Invernali: sconti su Final Fantasy, Kingdom Hearts e NieR

Square Enix ha dato il via alle Offerte Invernali su Steam, proponendo una lunga serie di sconti dedicati alle sue IP più amate, da Final Fantasy a Life is Strange. Di seguito una selezione delle promozioni più interessanti.
Se nella vostra libreria manca ancora qualche capitolo di Final Fantasy, questo è il momento giusto per recuperarlo: praticamente l'intera saga è in sconto. Final Fantasy XVI scende del 50% a 24,99 euro, mentre la Complete Edition è disponibile a 34,99 euro. Ottimi prezzi anche per Final Fantasy VII Remake e Rebirth, proposti rispettivamente a 19,99 euro e 34,99 euro. La raccolta Pixel Remaster, che include i primi sei capitoli rimasterizzati, è invece disponibile a 48,64 euro con uno sconto del 35%. Volendo, è possibile acquistare anche i singoli episodi, tutti a loro volta in promozione.
Offerte anche su Life is Strange, NieR e Kingdom Hearts
Sconti importanti anche per l'intero franchise di Kingdom Hearts. La raccolta Integrum Masterpiece, che comprende HD 1.5 + 2.5 Remix, 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind, è disponibile a metà prezzo, 49,99 euro invece di 99. Anche in questo caso, chi preferisce può acquistare i singoli titoli separatamente, sempre scontati.
Chiudiamo con NieR: Automata GOTY Edition e NieR Replicant sono proposti rispettivamente a 15,99 e 23,99 euro. E per chi attende Life is Strange: Reunion, questa potrebbe essere l'occasione ideale per recuperare Life is Strange Remastered, ora a 11,99 euro grazie a uno sconto del 70%.
Le Offerte Invernali di Square Enix resteranno attive fino al 4 febbraio. Quelli citati qui sopra sono solo alcuni dei tantissimi sconti disponibili, qui trovate la pagina di Steam dedicata con tutte le promozioni.