Square Enix lancia su Steam le Offerte Invernali: sconti su Final Fantasy, Kingdom Hearts e NieR

Grandi sconti da Square Enix su Steam: offerte su Final Fantasy, Kingdom Hearts, NieR e Life is Strange, con tagli fino al 70% su molte delle serie più amate.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   24/01/2026
Cloud in Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix ha dato il via alle Offerte Invernali su Steam, proponendo una lunga serie di sconti dedicati alle sue IP più amate, da Final Fantasy a Life is Strange. Di seguito una selezione delle promozioni più interessanti.

Se nella vostra libreria manca ancora qualche capitolo di Final Fantasy, questo è il momento giusto per recuperarlo: praticamente l'intera saga è in sconto. Final Fantasy XVI scende del 50% a 24,99 euro, mentre la Complete Edition è disponibile a 34,99 euro. Ottimi prezzi anche per Final Fantasy VII Remake e Rebirth, proposti rispettivamente a 19,99 euro e 34,99 euro. La raccolta Pixel Remaster, che include i primi sei capitoli rimasterizzati, è invece disponibile a 48,64 euro con uno sconto del 35%. Volendo, è possibile acquistare anche i singoli episodi, tutti a loro volta in promozione.

Offerte anche su Life is Strange, NieR e Kingdom Hearts

Sconti importanti anche per l'intero franchise di Kingdom Hearts. La raccolta Integrum Masterpiece, che comprende HD 1.5 + 2.5 Remix, 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts III + Re Mind, è disponibile a metà prezzo, 49,99 euro invece di 99. Anche in questo caso, chi preferisce può acquistare i singoli titoli separatamente, sempre scontati.

Chiudiamo con NieR: Automata GOTY Edition e NieR Replicant sono proposti rispettivamente a 15,99 e 23,99 euro. E per chi attende Life is Strange: Reunion, questa potrebbe essere l'occasione ideale per recuperare Life is Strange Remastered, ora a 11,99 euro grazie a uno sconto del 70%.

Le Offerte Invernali di Square Enix resteranno attive fino al 4 febbraio. Quelli citati qui sopra sono solo alcuni dei tantissimi sconti disponibili, qui trovate la pagina di Steam dedicata con tutte le promozioni.

#Steam #Sconti
