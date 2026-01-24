Square Enix lancia su Steam le Offerte Invernali: sconti su Final Fantasy, Kingdom Hearts e NieR

Square Enix ha dato il via alle Offerte Invernali su Steam, proponendo una lunga serie di sconti dedicati alle sue IP più amate, da Final Fantasy a Life is Strange. Di seguito una selezione delle promozioni più interessanti.

Se nella vostra libreria manca ancora qualche capitolo di Final Fantasy, questo è il momento giusto per recuperarlo: praticamente l'intera saga è in sconto. Final Fantasy XVI scende del 50% a 24,99 euro, mentre la Complete Edition è disponibile a 34,99 euro. Ottimi prezzi anche per Final Fantasy VII Remake e Rebirth, proposti rispettivamente a 19,99 euro e 34,99 euro. La raccolta Pixel Remaster, che include i primi sei capitoli rimasterizzati, è invece disponibile a 48,64 euro con uno sconto del 35%. Volendo, è possibile acquistare anche i singoli episodi, tutti a loro volta in promozione.