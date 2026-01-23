Su Steam sono iniziati i saldi di Rockstar Games: sconti fino all’80% su GTA e Red Dead Redemption

Su Steam sono ufficialmente partiti i nuovi saldi dedicati a Rockstar Games , un'iniziativa che mette in promozione praticamente l'intero catalogo dello studio. Se vi manca ancora qualche capitolo delle serie Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, questa potrebbe essere l'occasione ideale per recuperare i titoli più importanti a un prezzo decisamente più accessibile.

Altre offerte in evidenza

Anche la saga di Red Dead Redemption è protagonista dei saldi. Red Dead Redemption 2 è acquistabile a 14,99 euro con uno sconto del 75%. La riedizione del primo capitolo, invece, è proposta a metà prezzo, per 24,99 euro.

Oltre ai titoli più recenti, Rockstar ha messo in sconto anche diversi giochi storici del proprio catalogo. Max Payne 3 è disponibile a 5,99 euro (-70%), L.A. Noire scende anch'esso a 5,99 euro (-70%), mentre Bully e Manhunt vengono proposti a 3,49 euro ciascuno, con uno sconto del 65%.

Le promozioni di Rockstar Games saranno attive solo fino al 5 febbraio. Trovate la pagina dedicata su Steam con il catalogo completo degli sconti attivi a questo indirizzo.