Nioh 3 appare in splendida forma nell'ultimo video di gameplay

L'editore Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Team NINJA hanno pubblicato un video di gameplay di Nioh 3 che dura la bellezza di 17 minuti. L'obiettivo è mostrare il gioco nudo e crudo, ossia ciò che sperimenteranno i giocatori pad alla mano. La descrizione del video è abbastanza esplicativa, in merito: "Immergiti nel mondo di Nioh 3 con questa presentazione di gameplay che mostra yokai unici, eroi storici, combattimenti in stile samurai e ninja, e il Crogiolo."