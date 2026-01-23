Nioh 3 appare in splendida forma nell'ultimo video di gameplay

L'editore Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Team NINJA hanno pubblicato un video di gameplay di Nioh 3 che dura la bellezza di 17 minuti. L'obiettivo è mostrare il gioco nudo e crudo, ossia ciò che sperimenteranno i giocatori pad alla mano. La descrizione del video è abbastanza esplicativa, in merito: "Immergiti nel mondo di Nioh 3 con questa presentazione di gameplay che mostra yokai unici, eroi storici, combattimenti in stile samurai e ninja, e il Crogiolo."
Il video
Nioh 3 offrirà un mondo aperto che metterà a dura prova le vostre abilità, stando a quanto promettono gli sviluppatori. Affronterete nemici terribili ed esplorerete villaggi giapponesi infestati, affrontando le creature del Crogiolo.
Durante gli scontri potrete passare in qualsiasi momento e in tempo reale da uno stile di combattimento all'altro, affrontando i nemici a viso aperto con lo Stile Samurai oppure sfruttando l'agilità fulminea e le tecniche speciali dello Stile Ninja.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Nioh 3 uscirà su PlayStation 5 e PC (via Steam) il 6 febbraio 2026. Quindi manca pochissimo per giocarci. Il 29 gennaio sarà lanciata una demo, che consentirà di provare il gioco e i cui salvataggi potranno essere trasferiti nella versione completa, così da non perdere i progressi fatti.