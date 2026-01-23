I migliori titoli da giocare con Xbox Play Anywhere

Una selezione di giochi e la libertà di Xbox Play Anywhere: più di mille titoli da vivere su console e PC senza perdere progressi, ovunque e quando volete.

L'anno passato è alle spalle e tutti siamo tornati alla nostra routine quotidiana, fatta di lavoro e impegni. Non tutti riescono a giocare quanto vorrebbero, per questo uno strumento che agevoli la flessibilità della nostra libreria è essenziale per riuscire a conciliare tutto nelle ore che abbiamo a disposizione. In questo senso il programma Xbox Play Anywhere rappresenta una soluzione perfetta: acquistando un titolo una sola volta è possibile giocarlo su Xbox, PC e dispositivi handheld compatibili, come ad esempio ROG Xbox Ally, passando da una piattaforma all'altra senza interruzioni grazie ai salvataggi e agli obiettivi condivisi. Un ponte tra dispositivi che rende l'esperienza più fluida e accessibile, e che si traduce nella libertà di continuare a giocare ovunque.

Cos’è Xbox Play Anywhere e come ci aiuta a giocare Xbox Play Anywhere è un'iniziativa lanciata da Microsoft che rappresenta una delle soluzioni più utili e flessibili dell'ecosistema Xbox. L'idea alla base è semplice quanto potente: acquistando un gioco digitale una sola volta è possibile giocarlo sia su console Xbox sia su PC Windows tramite l'app Xbox, inclusi i dispositivi handheld con Windows 11, senza costi aggiuntivi e senza dover gestire versioni separate. Tutto ciò che serve è il proprio account Xbox: il resto avviene in automatico. Nel corso degli anni il programma è cresciuto fino a includere oltre mille giochi compatibili, tra produzioni degli Xbox Studios, grandi classici e titoli indipendenti. Anche i contenuti aggiuntivi acquistati vengono condivisi tra tutte le piattaforme supportate. Passare dal giocare su Xbox Series X a un dispositivo portatile senza soluzione di continuità è uno dei grandi vantaggi di Xbox Play Anywhere Uno dei grandi vantaggi del servizio è la continuità dell'esperienza: è possibile passare da una piattaforma all'altra e proseguire l'avventura esattamente da dove si era interrotta. I salvataggi vengono sincronizzati in cloud, gli obiettivi sono condivisi e ogni progresso, che si tratti di una missione completata o di un oggetto raro ottenuto, segue il giocatore ovunque. Si può iniziare una partita sul divano, davanti alla TV, e riprenderla qualche ora dopo sul portatile o su un dispositivo portatile mentre si è in viaggio, senza alcuna interruzione. Riconoscere i titoli compatibili è semplice: nello store Xbox e nel Microsoft Store è presente l'etichetta "Xbox Play Anywhere", che identifica immediatamente i giochi che supportano l'acquisto cross platform e la sincronizzazione dei progressi. Inoltre, per chi vuole esplorare l'intero catalogo, è disponibile la lista ufficiale di Microsoft, in costante aggiornamento. Con un catalogo che supera ormai i mille titoli supportati, Xbox Play Anywhere offre un ventaglio estremamente ampio di esperienze adatte a ogni tipo di giocatore. Per orientarsi tra così tante possibilità, abbiamo selezionato alcuni giochi che rappresentano al meglio lo spirito del programma: produzioni first party degli Xbox Studios, titoli recenti o particolarmente significativi, esperienze che funzionano bene sia su console che su PC o handheld e che beneficiano davvero della continuità tra piattaforme. Una selezione che valorizza la mobilità del giocatore e che viene costantemente aggiornata; sono numerosi i titoli di recente pubblicazione presenti nel catalogo e altri previsti in uscita e già annunciati per Xbox Play Anywhere, come 007 First Light previsto il 27 maggio di quest'anno.

The Outer Worlds 2 Dopo tanta azione serrata, The Outer Worlds 2 porta una ventata di satira fantascientifica, con un'avventura che riprende lo stile irriverente del primo capitolo e lo espande in un nuovo sistema stellare. Obsidian torna a giocare con corporazioni senza scrupoli, pubblicità assurde e dilemmi morali trattati con un umorismo tagliente, costruendo un GDR in prima persona nello spazio che alterna esplorazione, combattimenti e dialoghi ricchi di scelte. Ambientato nel sistema di Arcadia, il gioco ci mette nei panni di un agente senza legami chiamato a indagare su misteriose fratture spaziali che minacciano le colonie. Il loro destino, e quello dell'intera galassia, dipenderà dalle nostre decisioni: dalle abilità che sceglieremo di sviluppare al sostegno del nostro equipaggio, fino alle alleanze con le diverse fazioni che popolano l'universo di gioco. La trama conserva il tono satirico che ha reso celebre la serie, proponendo scelte morali ambigue, dialoghi brillanti e conseguenze concrete che plasmano il cammino del protagonista e dei suoi compagni. Il gameplay resta un ibrido tra GDR e sparatutto in prima persona, con un sistema di progressione articolato e missioni affrontabili in modi diversi. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Outer Worlds 2.

Ninja Gaiden 4 Se amate l'azione brutale e gli scontri serrati, Ninja Gaiden 4 è probabilmente il titolo che fa al caso vostro. Il nuovo capitolo della serie di Team Ninja, co-sviluppato da PlatinumGames, riprende la tradizione della saga puntando su combattimenti tecnici, velocità estrema e, per chi vuole mettersi alla prova, anche un livello di sfida molto elevato. Il sistema di combattimento è profondo e reattivo, costruito attorno a parate perfette, schivate millimetriche e combo che richiedono precisione assoluta. Ambientato in una Tokyo futuristica avvolta da una pioggia di miasma, il gioco introduce un nuovo protagonista: Yakumo, giovane ninja del clan Raven, discendente del Drago Oscuro e rivale della leggendaria stirpe Hayabusa. La sua missione è spezzare la maledizione che ha devastato la città, affrontando soldati cibernetici e creature sovrannaturali in un viaggio che lo porterà a confrontarsi con il proprio destino e con l'eredità di Ryu Hayabusa, l'altro personaggio giocabile e protagonista storico della serie. Come spiegato nella nostra recensione, Ninja Gaiden 4 poggia le basi su un combat system solido ulteriormente arricchito ed espanso: il risultato è un'esperienza straordinaria sul piano del gameplay, capace di offrire ritmo, tecnica e spettacolarità.

Gears of War: Reloaded Marcus Fenix torna in azione in Gears of War: Reloaded, una versione aggiornata e tirata a lucido del primo capitolo della serie. Nei panni del leggendario soldato, i giocatori affrontano la minaccia delle Locuste attraverso una campagna serrata, fatta di scontri a fuoco intensi e momenti spettacolari che hanno definito il genere degli sparatutto in terza persona. Questa edizione è stata ottimizzata specificamente per le console e i PC moderni, con risoluzione e framerate fino a 4K e 120 fps, texture rimasterizzate, supporto a HDR, Dolby Vision e Atmos. Il pacchetto include tutti i contenuti post‑lancio dell'originale, come l'atto bonus della campagna, oltre a nuove mappe multiplayer, personaggi aggiuntivi e oggetti cosmetici. Insomma, parliamo di una riedizione curata e ottima per rivivere un classico intramontabile ovunque e in qualsiasi momento.

DOOM: The Dark Ages Se volete ingranare il 2026 a suon di esplosioni, demoni e pura brutalità, DOOM: The Dark Ages è la scelta più naturale un'esplosione di metallo, demoni e pura brutalità, DOOM: The Dark Ages è la scelta più naturale. Il nuovo capitolo di id Software reimmagina le origini del Doom Slayer mentre cerca di scacciare le forze degli inferi che hanno preso d'assalto un regno sospeso tra medievale e futuristico. Il ritmo resta quello tipico della serie moderna, fatto di movimenti rapidi, aggressività costante e un arsenale che alterna armi classiche a strumenti più pesanti e sperimentali. Abbandonate le acrobazie aeree di Eternal, il gioco propone un gameplay più stazionario, incentrato sul combattimento a corta distanza e sul posizionamento. Il Doom Slayer può, e deve, fare affidamento su un pratico scudo avvolto da una sega circolare, utile sia per difendersi sia per attaccare. Quando il gioco si fa duro, poi, entrano in scena il mech corazzato Atlan e un gigantesco drago cibernetico, perfetti per generare scompiglio tra i ranghi nemici in sezioni ad altissimo tasso d'azione.

Indiana Jones e l'antico Cerchio Ambientato tra I predatori dell'Arca perduta e L'ultima crociata, Indiana Jones e l'antico Cerchio porta il celebre archeologo in un'avventura in prima persona firmata MachineGames che riprende lo spirito dei film classici con una storia completamente originale. Nei panni di Indy, i giocatori si muovono tra templi, deserti, archivi segreti e città storiche, alternando fasi più lineari a momenti di libertà esplorativa. Il titolo mescola enigmi ambientali, combattimenti, fasi furtive e sequenze dal forte taglio cinematografico, ricreando un ritmo avventuroso che richiama perfettamente l'immaginario della serie. Il risultato è un'avventura appassionante e ben costruita. Come spiegato nella nostra recensione, è probabilmente la cosa migliore capitata alla serie dopo Fate of Atlantis, capace di rendere giustizia al personaggio e al suo mondo. Un'esperienza da non perdere per tutti i fan di Indy e per chi ama le avventure d'azione dal respiro cinematografico.

Microsoft Flight Simulator – 40th Anniversary Edition Microsoft Flight Simulator - 40th Anniversary Edition è una versione celebrativa e potenziata dell'ultima incarnazione del celebre simulatore di volo di Asobo Studio del 2020, nonché la più completa quanto a contenuti, pensata per festeggiare i quarant'anni di storia della serie. Come raccontato nella nostra recensione, il gioco offre un'esperienza che combina fedeltà tecnica, modellazione atmosferica avanzata e una rappresentazione del mondo estremamente dettagliata. Dai piccoli aerei da turismo ai grandi velivoli commerciali, ogni cockpit è riprodotto con cura maniacale, mentre il meteo dinamico e la simulazione del traffico aereo contribuiscono a creare un'esperienza immersiva e credibile, con un livello di libertà e realismo difficilmente eguagliabile. La 40th Anniversary Edition arricchisce ulteriormente il pacchetto con nuovi velivoli storici, elicotteri, alianti e missioni aggiuntive, rendendola la scelta ideale per chi vuole un simulatore stabile, ricco e già ampiamente collaudato. Grazie a Xbox Play Anywhere, è possibile passare da console a PC mantenendo progressi, impostazioni e piani di volo, così da godersi l'esperienza nel modo più comodo e naturale possibile.