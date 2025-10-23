Dopo qualche anno di attesa, è finalmente arrivato il momento di riconquistare il firmamento con The Outer Worlds 2 . L'obiettivo della produzione è stato dichiarato sin dal momento della sua presentazione: recuperare le meccaniche ludiche ed inspessirle ulteriormente, approfondire il contesto narrativo, consolidare quanto di buono fatto in precedenza. Obsidian Entertainment sarà riuscita nel suo intento?

Coinvolta ora nella realizzazione di sequel dal notevole peso specifico, come fu per Fallout: New Vegas, ora nella creazione di proprietà intellettuali inedite, il recente Avowed ne è un buon esempio, nel 2019 la formula magica di cui sopra diede vita a The Outer Worlds, avventura fantascientifica profondamente satirica e con una vaga connotazione politica.

Fedele sino all'ossessione alla tradizione dei giochi di ruolo, un retaggio che la stessa software house ha concorso a plasmare nel tempo declinandola in più forme, affinando il processo creativo su un substrato sostanzialmente stabile e riproducibile, Obsidian è diventata una sorta di software house di genere , ostentando persino un'ottima capacità di adattamento.

Obsidian Entertainment sembra aver scovato una formula, una serie di automatismi progettuali, un incantesimo magico, verrebbe quasi da dire, che negli ultimi anni gli ha permesso di compiere ciò che altrove riesce, nella migliore delle ipotesi, con estrema difficoltà. Mentre i publisher di tutto il mondo, con pochissime eccezioni, arrancano e faticano a proporre sul mercato titoli validi con una certa regolarità, lo studio con base a Irvine negli ultimi anni ha saputo dare forma ad una serie di videogiochi più che decorosi, intriganti, realizzati per proporsi con successo nei confronti di un pubblico ben definito.

Benvenuti nella distopia del domani

Archiviata la pratica sulla colonia di Alcione, questa volta sarete chiamati a risolvere i guai del Sistema Arcadia. Pianeti nuovi, protagonisti nuovi, nuova è anche la situazione politica che determina i giochi di potere di questo spaccato di universo che gli esseri umani, grazie al volo interstellare, stanno plasmando a loro piacimento nel (vano) tentativo di prosperare. Sebbene solo gli esperti della serie potranno cogliere tutti i riferimenti e rendersi conto dei cambiamenti intercorsi tra un capitolo e l'altro, il contesto narrativo di The Outer Worlds 2 può essere perfettamente compreso anche dai neofiti.

L'eroe o eroina di cui vestirete i panni è un fiero membro del Direttorato Terrestre, una corporazione super partes che si preoccupa di gestire le crisi e appianare i conflitti in giro per l'universo. Coinvolto in una missione piuttosto delicata insieme alla sua squadra, l'agente verrà tradito da uno dei suoi e, per salvare la pelle nell'imminente esplosione della stazione spaziale su cui stava operando, sarà costretto a lanciarsi con una capsula nello spazio aperto, ibernandosi in attesa del recupero della minuscola navicella spaziale nella quale si è rintanato. Il periodo di sospensione durerà la bellezza di dieci anni, un battito di ciglia per il protagonista cullato dal sonno criogenico, un lasso di tempo che ha segnato le vite e i volti di chi è andato oltre il drammatico episodio che, tra le altre cose, ha generato uno squarcio spazio-temporale che rischia di inghiottire l'intero sistema.

Risvegliatosi in un mondo che è andato avanti senza di lui, l'agente del Direttorato Terrestre si metterà sulle tracce della traditrice per cercare giustizia, o vendetta, a seconda di come plasmerete il personaggio e, conseguentemente, il suo destino.

Anche in The Outer Worlds 2 il capitalismo viene descritto come uno dei principali mali che stanno avvelenando l'universo

The Outer Worlds 2 resta fedele all'impostazione narrativa tracciata dal primo capitolo, pur con una ravvisabile variazione dei toni. Come avevano anticipato gli sviluppatori nei mesi precedenti alla pubblicazione, la sceneggiatura è lievemente più cupa, cruda, diretta. C'è ancora tanta ironia, naturalmente, e lo spaccato di universo che si dispiega davanti agli occhi dello spettatore non è altro che una brillante allegoria di tutte le storture della nostra contemporaneità. Eppure, l'avventura a più riprese non va per il sottile, non cerca di strappare a tutti i costi una risata, non usa giochi di parole. Punta direttamente al nocciolo della questione e lo lascia deflagrare senza edulcorare in alcun modo la tragicità della situazione di turno.

La scrittura, insomma, si è fatta più sfaccettata, più stratificata. Non mancano figure bizzarre, siparietti al limite del demenziale, situazioni spiccatamente e volutamente comiche. Da questo punto di vista, la vicinanza con il capitolo precedente è palpabile. Satira e ironia compongono ancora l'ossatura della sceneggiatura. Al tempo stesso, tuttavia, fa pochi sconti quando si tratta di mettere il videogiocatore di fronte alle conseguenze delle sue scelte o quando si vogliono mostrare i risvolti più drammatici, e perversi, della colonizzazione spaziale secondo l'umanità tratteggiata da Obsidian Entertainment.



Le principali forze politiche in gioco sono tre, ognuna portatrice malsana di una diversa tipologia di governo che sfrutta e manipola il popolo

Nel Sistema di Arcadia, difatti, il capitalismo non è l'unico germe che ha attecchito con tremenda efficacia. Il Protettorato, ad esempio, è un campione di autoritarismo e dittatura. L'Ordine Ascendente, dal canto suo, si preoccupa di iniettare la giusta dose di fanatismo religioso che non può mai mancare in una distopia degna di questo nome. Tutto ciò che compone la nostra grottesca quotidianità è insomma presente in una forma ulteriormente esasperata ed estremizzata, componendo un'allegoria perfettamente in grado di suscitare ora risate amare, ora momenti di estremo sconforto.

The Outer Worlds 2, in definitiva, è l'ennesima prova di scrittura superata a pieni voti da parte di Obsidian Entertainment. I personaggi che incontrerete, gli alleati che vi accompagneranno nell'avventura, le situazioni in cui verrete coinvolti tracciano i contorni di un mondo caricaturale, macabro, condannato all'inevitabile rovina.



Ogni pianeta che esplorerete ostenta uno stato di decadenza piuttosto evidente

C'è qualche minuscolo passaggio a vuoto, beninteso. Un paio di missioni hanno uno sviluppo estremamente frettoloso e meno convincente. Alcuni personaggi superano il confine della demenzialità e diventano semplicemente patetici. In certi casi, il cambio di parere e opinione di protagonisti e comprimari è fin troppo repentino per essere credibile. Tuttavia, si tratta di sbavature che vengono a galla proprio perché il contesto narrativo è particolarmente brillante e riuscito, un contesto narrativo coerente, affascinante al punto giusto, ben sviluppato dall'inizio alla fine.