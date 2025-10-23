Annunciati i nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW: tante nuove uscite interessanti e "terrificanti"

La stagione delle streghe arriva anche su GeForce NOW, e lo fa in grande stile con il lancio nel cloud di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, uno dei titoli più attesi di questa seconda metà di 2025.
Da questa settimana, i giocatori potranno immergersi nelle oscure notti di Seattle, esplorando il mondo dei vampiri con un realismo mozzafiato reso possibile dalla potenza della GeForce RTX 5080. L'esperienza di gioco promette un'atmosfera unica, dove le luci della città e le ombre più profonde si fondono in una danza visiva perfetta per Halloween.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 non l'unico ad arrivare su GeForce Now: tanti altri nuovi giochi
Ma Bloodlines 2 non è l'unica novità di questo GFN Thursday. NVIDIA ha infatti annunciato nove nuovi titoli che arricchiscono la libreria del servizio di cloud gaming, tra cui:
- NINJA GAIDEN 4 (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 20/10)
- Jurassic World Evolution 3 (Nuova uscita su Steam, 21/10)
- Painkiller (Nuova uscita su Steam, 21/10)
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (Nuova uscita su Steam, 21/10, GeForce RTX 5080-ready)
- The Outer Worlds 2 - Advanced Access (Nuova uscita su Steam, Battle.net e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 24/10, GeForce RTX 5080-ready)
- Tormented Souls 2 (Nuova uscita su Steam, 23/10)
- Super Fantasy Kingdom (Nuova uscita su Steam, 24/10)
- VEIN (Nuova uscita su Steam, 24/10)
- Splinter Cell Pandora Tomorrow (Steam)
Non solo nuovi giochi: in arrivo delle novità tecniche per GeForce NOW
Sul fronte tecnico, Atlanta ha appena completato l'aggiornamento dei propri server alla GeForce RTX 5080, garantendo prestazioni di nuova generazione per il cloud gaming, mentre Sofia (Bulgaria) sarà la prossima città a ricevere l'upgrade nelle settimane a venire.
Con un catalogo sempre più ricco e un'infrastruttura potenziata, NVIDIA conferma la sua leadership nel gaming in streaming. Tra vampiri, mondi alieni e leggende ninja, questo GFN Thursday è il più oscuro e sicuramente tra i più affascinanti dell'anno.