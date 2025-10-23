Annunciati i nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW: tante nuove uscite interessanti e "terrificanti"

Ma Bloodlines 2 non è l'unica novità di questo GFN Thursday. NVIDIA ha infatti annunciato nove nuovi titoli che arricchiscono la libreria del servizio di cloud gaming, tra cui:

Non solo nuovi giochi: in arrivo delle novità tecniche per GeForce NOW

Sul fronte tecnico, Atlanta ha appena completato l'aggiornamento dei propri server alla GeForce RTX 5080, garantendo prestazioni di nuova generazione per il cloud gaming, mentre Sofia (Bulgaria) sarà la prossima città a ricevere l'upgrade nelle settimane a venire.

Ninja Gaiden 4 su GeForce NOW

Con un catalogo sempre più ricco e un'infrastruttura potenziata, NVIDIA conferma la sua leadership nel gaming in streaming. Tra vampiri, mondi alieni e leggende ninja, questo GFN Thursday è il più oscuro e sicuramente tra i più affascinanti dell'anno.