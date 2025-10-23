Il GDR investigativo Back to the Dawn ha una data di uscita su Nintendo Switch e Switch 2

Il gioco è già disponibile su PC (Steam), Xbox One e Series X|S. Inoltre, è in arrivo anche su PS5, ma con una data di uscita prevista durante il 2026 ma ancora da specificare. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Clouded Leopard Entertainment, Spiral Up Games e gli sviluppatori di Metal Head Gaems hanno annunciato la data di uscita delle versioni Nintendo Switch e Switch 2 di Back to the Dawn . Il GDR approderà sulle due console portatili il prossimo 5 marzo 2026 .

Arriva anche il doppiaggio in giapponese

Le versioni per PS5, Switch 2 e Switch includeranno una localizzazione migliorata per tutte le lingue, oltre all'aggiunta del doppiaggio in giapponese e cinese completamente nuovo (che supponiamo verrà aggiunto sotto forma di aggiornamento gratuito per le altre piattaforme). Thomas the Fox sarà doppiato in giapponese da Shugo Nakamura, mentre Bob the Panther avrà la voce di Yasuhiro Ma. Sono state annunciate anche delle edizioni fisiche, sia standard che limited, ma al momento sono state confermate per i soli mercati giapponese e asiatico.

Back to the Dawn è un GDR investigativo ambientato in una prigione di massima sicurezza popolata da animali antropomorfi. Il giocatore veste i panni di un giornalista, Thomas the Fox, incastrato da un complotto e costretto a sopravvivere, stringere alleanze e scoprire la verità entro 21 giorni.

Il gioco fonde elementi di simulazione carceraria, strategia sociale e narrativa a bivi, offrendo un'esperienza profonda e altamente reattiva alle scelte del giocatore. Ogni decisione influenza la reputazione, le relazioni con gli altri detenuti e l'accesso a missioni e finali multipli.