Back to the Dawn arriva anche su PS5, Nintendo Switch e Switch 2

Dopo il lancio su PC e Xbox, anche attraverso Game Pass, Back to the Dawn arriverà anche su PS5, Nintendo Switch e Switch 2, sebbene ci sia ancora da aspettare un po': il periodo di uscita su queste piattaforme è infatti previsto per il 2026, con data ancora da precisare.
Uscito nel 2023 su PC e poi approdato anche su Xbox Series X|S attraverso Game Pass con la seconda mandata di luglio, Back to the Dawn è un'interessante avventura incentrata sulla fuga da una prigione, con la particolarità di essere caratterizzata da personaggi in forma di animali antropomorfi.
Al di là di questa strana scelta, la storia è comunque decisamente matura e costruita come una sorta di noir con dialoghi non banali e relazioni tra i personaggi che possono determinare una notevole complessità della trama.
Una storia matura in un contesto strano
Il gioco di Metal Head Games è un RPG narrativo ambientato all'interno di una prigione di massima sicurezza, dove dominano fazioni contrapposte e segreti sepolti che determinano un regime di costante conflitto, che dovremo cercare di gestire al meglio per poter raggiungere l'obiettivo.
Dall'interno di questo penitenziario ad alta tensione ci troviamo a dover indagare su due cospirazioni che serpeggiano fra i detenuti, cercando al contempo di sfuggire a un sistema oscurantista che cerca di ridurci al silenzio, e, in definitiva, cercare anche di scappare dalla prigione.
Dovremo dunque elaborare un complesso piano di fuga, interagendo con vari personaggi e cercando di creare alleanze e tenere a distanza i soggetti più pericolosi. La particolarità ulteriore, in tutto questo, è il fatto che il cast è interamente composto da animali antropomorfi, a costruire un'atmosfera noir veramente particolare per Back to the Dawn.