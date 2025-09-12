Back to the Dawn arriva anche su PS5, Nintendo Switch e Switch 2

Dopo il lancio su PC e Xbox, anche attraverso Game Pass, Back to the Dawn arriverà anche su PS5, Nintendo Switch e Switch 2, sebbene ci sia ancora da aspettare un po': il periodo di uscita su queste piattaforme è infatti previsto per il 2026, con data ancora da precisare.

Uscito nel 2023 su PC e poi approdato anche su Xbox Series X|S attraverso Game Pass con la seconda mandata di luglio, Back to the Dawn è un'interessante avventura incentrata sulla fuga da una prigione, con la particolarità di essere caratterizzata da personaggi in forma di animali antropomorfi.

Al di là di questa strana scelta, la storia è comunque decisamente matura e costruita come una sorta di noir con dialoghi non banali e relazioni tra i personaggi che possono determinare una notevole complessità della trama.