Neil Druckmann continuerà a supervisionare la serie The Last of Us per assicurarne la fedeltà agli originali

Come abbiamo visto, Neil Druckmann ha lasciato la produzione della serie TV presso HBO, con Craig Mazin che rimane dunque come showrunner principale e responsabile del progetto, in modo da potersi dedicare maggiormente al suo ruolo di guida di Naughty Dog e in particolare allo sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet .

Ha fatto molto discutere la decisione di Neil Druckmann di lasciare la produzione della serie TV di The Last of Us , sebbene la scelta di tornare a tempo pieno sui videogiochi sia stata vista molto positivamente dai giocatori, ma il director tiene a specificare che continuerà a supervisionare da vicino la serie , per assicurare che sia fedele al materiale originale.

Fedeltà come quella della prima stagione

Il director e capo di Naughty Dog ha riferito di essere ancora molto coinvolto nella serie TV, soprattutto per assicurare che la Stagione 3 di The Last of Us sia "profondamente fedele come è stata la Stagione 1".

"Credo che questo sia il modello ideale per questo tipo di adattamento, mentre mi godo anche tutte queste le ottime espansioni che avvengono naturalmente con il resto del team e il modo in cui stanno lavorando alla terza stagione", ha dichiarato Druckmann a Variety.

"Quindi il mio coinvolgimento rimarrà a quel livello molto, molto alto". Druckmann di recente ha anche parlato di cosa farà Naughty Dog dopo Intergalactic, tra possibili seguiti di altre serie.