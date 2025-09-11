The Last Of Us 3 o Uncharted 5, cosa farà Naughty Dog dopo Intergalactic? Risponde Neil Druckman,

Druckmann ha detto di sperare in primo luogo che Intergalactic: The Heretic Prophet abbia successo. Nel caso, potrebbe tornare in un seguito . Comunque sia, non ha confermato se sarà effettivamente il gioco successivo di Naughty Dog, limitandosi a dire che lui "lascerà la porta aperta".

Parlando con Variety, Neil Druckmann, il capo di Naughty Dog , ha risposto a una domanda sui progetti futuri del celebre studio di sviluppo dopo Intergalactic: The Heretic Prophet e se per caso riguarderanno The Last of Us 3 o Uncharted 5 .

Valutazioni

Druckmann ha spiegato di voler prima valutare lo stato del team dopo il lancio di Intergalactic: The Heretic Prophet, quindi di guardare le opzioni disponibili per il progetto successivo. "Abbiamo anche altre idee che ci piacerebbe esplorare," ha aggiunto.

Intergalactic: The Heretic Prophet è il prossimo gioco di Naughty Dog

Nell'intervista, Druckmann ha anche sottolineato che Naughty Dog dà il meglio di sé quando il team si appassiona a un gioco o a una visione, piuttosto che realizzare un sequel "solo perché possiamo". Come esempio, ha raccontato che, dopo aver completato The Last of Us Parte II, lo studio ha discusso a lungo se iniziare subito lo sviluppo di The Last of Us 3: "Abbiamo passato un periodo abbastanza lungo a riflettere su quali idee potessero entrare nel gioco," ha spiegato, per poi aggungere che sono state considerate anche altre serie, come quella Uncharted e quella Jak and Daxter. Alla fine, però, si è deciso per Intergalactic, perché era quello che appassionava di più.

Intergalactic è attualmente in sviluppo ma non ha ancora una data di uscita. Stando a varie voci, difficilmente ce la farà a uscire prima del 2027.