The Last Of Us 3 o Uncharted 5, cosa farà Naughty Dog dopo Intergalactic? Risponde Neil Druckman,

Parlando con Variety, Neil Druckmann, il capo di Naughty Dog, ha risposto a una domanda sui progetti futuri del celebre studio di sviluppo dopo Intergalactic: The Heretic Prophet e se per caso riguarderanno The Last of Us 3 o Uncharted 5.
Druckmann ha detto di sperare in primo luogo che Intergalactic: The Heretic Prophet abbia successo. Nel caso, potrebbe tornare in un seguito. Comunque sia, non ha confermato se sarà effettivamente il gioco successivo di Naughty Dog, limitandosi a dire che lui "lascerà la porta aperta".
Valutazioni
Druckmann ha spiegato di voler prima valutare lo stato del team dopo il lancio di Intergalactic: The Heretic Prophet, quindi di guardare le opzioni disponibili per il progetto successivo. "Abbiamo anche altre idee che ci piacerebbe esplorare," ha aggiunto.
Nell'intervista, Druckmann ha anche sottolineato che Naughty Dog dà il meglio di sé quando il team si appassiona a un gioco o a una visione, piuttosto che realizzare un sequel "solo perché possiamo". Come esempio, ha raccontato che, dopo aver completato The Last of Us Parte II, lo studio ha discusso a lungo se iniziare subito lo sviluppo di The Last of Us 3: "Abbiamo passato un periodo abbastanza lungo a riflettere su quali idee potessero entrare nel gioco," ha spiegato, per poi aggungere che sono state considerate anche altre serie, come quella Uncharted e quella Jak and Daxter. Alla fine, però, si è deciso per Intergalactic, perché era quello che appassionava di più.
Intergalactic è attualmente in sviluppo ma non ha ancora una data di uscita. Stando a varie voci, difficilmente ce la farà a uscire prima del 2027.