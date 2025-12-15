Bruce Straley parla dei motivi per cui ha lasciato Naughty Dog

Perché Bruce Straley ha lasciato Naughty Dog? Dal 2017 a oggi, il director di Uncharted 4: Fine di un Ladro non aveva mai affrontato l'argomento apertamente, ma ha pensato fosse giunto il momento di parlarne nel corso di un'intervista rilasciata a Polygon.

"Ero lì da diciotto anni: è tantissimo tempo per chiunque, in qualunque posto", ha spiegato Straley. "Credo di aver avuto un ruolo davvero fondamentale nel costruire quel brand e quei titoli, e ho vissuto un'esperienza straordinaria con i team."

"Tuttavia sentivo di rispondere alle stesse domande ancora e ancora: eravamo un po' intrappolati in questo modello di gioco che io stesso avevo contribuito a creare, ma avevo la sensazione di essere già stato in quella posizione. Il mio cervello non funziona bene con un approccio ripetitivo."

"Ho bisogno di nuovi problemi da affrontare, di nuovi sbocchi creativi. Non sto dicendo che lì non ci sarebbero state opportunità, ma a questo sentimento si aggiungeva l'idea che stessi lavorando duramente, durissimamente, su qualcosa che non era mio."