Bruce Straley parla dei motivi per cui ha lasciato Naughty Dog

Perché Bruce Straley ha lasciato Naughty Dog? Dal 2017 a oggi, il director di Uncharted 4: Fine di un Ladro non aveva mai affrontato l'argomento apertamente, ma ha pensato fosse giunto il momento di parlarne nel corso di un'intervista rilasciata a Polygon.
"Ero lì da diciotto anni: è tantissimo tempo per chiunque, in qualunque posto", ha spiegato Straley. "Credo di aver avuto un ruolo davvero fondamentale nel costruire quel brand e quei titoli, e ho vissuto un'esperienza straordinaria con i team."
"Tuttavia sentivo di rispondere alle stesse domande ancora e ancora: eravamo un po' intrappolati in questo modello di gioco che io stesso avevo contribuito a creare, ma avevo la sensazione di essere già stato in quella posizione. Il mio cervello non funziona bene con un approccio ripetitivo."
"Ho bisogno di nuovi problemi da affrontare, di nuovi sbocchi creativi. Non sto dicendo che lì non ci sarebbero state opportunità, ma a questo sentimento si aggiungeva l'idea che stessi lavorando duramente, durissimamente, su qualcosa che non era mio."
Un progetto suo
Come sappiamo, nel 2022 Dog Bruce Straley ha aperto un nuovo studio per poter creare finalmente qualcosa che fosse davvero suo. "Alla fine tutto si riduce a questo: vuoi continuare a lavorare per qualcun altro e mettere tutto l'impegno possibile nel costruire una proprietà intellettuale, nel creare personaggi, nel dare forma a elementi da cui potrebbe nascere un intero franchise?"
"Lì venivo pagato molto bene, ricevevo apprezzamenti, ma mi sembrava fosse arrivato il momento di staccarmi e provarci da solo. Era il momento di far evolvere le mie idee e costruire un nuovo team: avrebbe potuto fallire miseramente, ma almeno sarebbe stato un mio fallimento, frutto di una mia scelta".