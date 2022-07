L'ex Naughty Dog Bruce Straley apre un nuovo team: è co-autore di Uncharted e Last of Us

Bruce Straley torna finalmente in azione e lo fa con l'apertura di un nuovo studio di sviluppo, chiamato Wildflower e di cui sappiamo ancora poco, ma a quanto pare l'ex-Naughty Dog che è stato tra gli autori di Uncharted e The Last of Us sta per tornare sulla scena.

Straley è stato Director per il primo The Last of Us e per Uncharted 4: Fine di Un Ladro, ma dopo la conclusione di quest'ultimo ha lasciato Naughty Dog nel settembre del 2017, a quanto pare proprio per lo stress accumulato nello sviluppo dei blockbuster PlayStation, dopo essere stato praticamente 20 anni all'interno del team e aver collaborato alla creazione di tutti i maggiori successi dello studio.

Dopo anni di latitanza dal mondo dello sviluppo videoludico, Straley torna dunque allo sviluppo attivo con il suo nuovo team indie Wildflower, e attendiamo ovviamente di scoprire quale sia il suo primo progetto in questa nuova dimensione.

Per il momento, tutto quello che abbiamo è una sorta di motto del team: "Brave persone che fanno belle cose", qualcosa di decisamente semplice ma che, secondo i fondatori del team, sta proprio alla base della filosofia del nuovo studio. L'idea, maggiormente esplicitata sul sito ufficiale, parla di volontà di esplorare le potenzialità del medium videoludico, partendo da progetti più piccoli per provare a portare avanti la cultura e il panorama dei videogiochi.