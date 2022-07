Xenoblade Chronicles 3: alcune copie del gioco sono già in circolazione

Alcune copie di Xenoblade Chronicles 3 sono già in circolazione. Evidentemente qualche negoziante ha iniziato a venderle prima della data d'uscita, oppure qualcuno è riuscito a ottenerle per vie traverse, magari da qualche store online che ha calcolato male i tempi di spedizione. Comunque sia in giro già ci sono delle foto che mostrano la confezione originale del gioco a casa dell'acquirente.

Non si tratta certo di una grossa novità, perché già in passato alcuni titoli hanno visto il diffondersi di copie anticipate. Il problema è di chi non vuole avere anticipazioni sulla trama o sul gameplay, perché è probabile che alcuni forum si inizino a riempire di informazioni tratte dalla versione finale di Xenoblade Chronicles 3 prima del tempo.

Il consiglio, quindi, è quello di non frequentare più forum o pagine social dedicate al JRPG di Monolith per Nintendo Switch fino all'uscita effettiva, che avverrà il 29 luglio 2022. Quantomeno, conviene andarci con i piedi di piombo e verificare bene ciò su cui si sta cliccando.

Visto che ci siamo, leggiamo la sinossi del gioco:

Nel maestoso mondo di Aionios, due nazioni rivali, il Keves e l'Agnus, sono avvinghiate in un conflitto senza fine. Il tempo è una risorsa preziosa per i loro abitanti, costretti ad allungare le proprie vite combattendo senza tregua per completare il servizio militare obbligatorio di 10 anni.

Dopo un incontro casuale, un gruppo di sei soldati di queste nazioni rivali decide di mettere da parte le proprie differenze e unire le forze per smascherare una nuova minaccia, molto più pericolosa della guerra in corso.

Per altre informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Xenoblade Chronicles 3.