Marvel's Spider-Man Remastered per PC: i requisiti hardware ufficiali

Con il rilascio del nuovo trailer, arrivano anche i requisiti hardware ufficiali di Marvel's Spider-Man Remastered in versione PC, pubblicati da Sony, Insomniac e Nixxes attraverso il classico specchietto riassuntivo ma in questo caso veramente molto approfondito.

Andando oltre la classica suddivisione in requisiti minimi e raccomandati, lo specchietto relativo a Marvel's Spider-Man Remastered su PC mostra anche i requisiti per le impostazioni "Very High", quelle per raggiungere "Amazing Ray Tracing" e quelle per "Ultimate Ray Tracing", ovviamente molto alte.

Come è possibile vedere dall'immagine, si parte dai requisiti minimi per ottenere risoluzione a 720p e 30 fps con preset molto bassi per cui basta una GPU Nvidia GeForce GTX 950 o equivalente da AMD e una CPU Intel Core i3 4160 o equivalente AMD, 8 GB di RAM.

Marvel's Spider-Man per PC, i requisiti hardware ufficiali

Da qui si va a salire, ovviamente: restano stabili le richieste per quanto riguarda il sistema operativo, ovvero Windows 10 64-bit, così come lo spazio richiesto su hard drive pari a 75 GB. Da notare, peraltro, come non sia necessario un SSD per la configurazione minima, mentre questo diventa richiesto per quelle superiori.

La configurazione raccomandata va a 1080p e 60 fps e offre un buon compromesso: dettagli medi con Nvidia GeForce 1060 6GB o AMD Radeon RX 580, Intel Core i5 4670 o AMD Ryzen 5 1600 e da qui si passa a 16 GB richiesti per quanto riguarda la RAM. Per le configurazioni incentrate sul Ray Tracing sono ovviamente necessarie delle GPU in grado di supportarlo, in particolare si parla di Nvidia RTX 3070 o 3080 oppure AMD Radeon RX 6800, 6900 e 6950 XT, con processori ovviamente più avanzati.

Qualche minuto fa, Sony ha pubblicato un nuovo trailer con le caratteristiche tecniche della versione PC di Spider-Man Remastered.