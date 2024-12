È in sviluppo una mod multiplayer per Marvel's Spider-Man su PC, vediamo in azione in un trailer

Come possiamo vedere la mod fa esattamente quello che pensate, ovvero permette di affrontare i criminali della Grande Mela creata da Insomniac Games assieme a uno o più amici. In particolare, nel filmato vediamo tre giocatori, ma stando alla F.A.Q. pubblicata sul server Discord del progetto, sarà possibile creare lobby con ben 16 giocatori .

Un gruppo di volenterosi modder sta lavorando a una mod per la versione PC di Marvel's Spider-Man che aggiunge una sorta di modalità multiplayer cooperativa . Questo progetto è iniziato ad agosto ed è tutt'ora in corso d'opera, ma nel frattempo è stato pubblicato un trailer che ci offre un'idea delle potenzialità di questa modifica.

Altri dettagli sulla mod

Sempre dalle informazioni condivise dagli autori, la mod multiplayer di Marvel's Spider-Man non includerà scontri PvP e, per quanto sia già compatibile con alcune delle missioni del gioco, per il momento il focus dei modder è quello di renderla funzionante al 100% durante il free-roaming, per poi concentrarsi sulle missioni principali.

Non solo, apprendiamo che la mod funziona già ora sia con la versione Epic Games Store che Steam di Marvel's Spider-Man Remastered e permette di aggiungere utenti in lobby anche tramite il sistema di inviti della piattaforma di Valve. Al momento non è stata ancora indicata una data per la conclusione dei lavori, con gli autori che affermano che hanno in programma di convertire la mod per Marvel's Spider-Man 2, che come forse saprete sarà disponibile su PC dal 30 gennaio 2025. Nel frattempo, se siete interessati potrete seguire l'avanzamento dei lavori tramite il server Discord del progetto, che trovate a questo indirizzo.