Per Metal Gear Solid, Kojima non voleva sequenze filmate più lunghe di 4 o 5 minuti e non è uno scherzo

Più che per il game design dei suoi giochi, Hideo Kojima è diventato famoso per le lunghe sequenze filmate degli stessi, tanto che un suo titolo, Metal Gear Solid 4, vanta il record mondiale per la sequenze filmata continua più lunga vista in un videogioco. Come dimenticare quei 71 minuti? Non che i più recenti Death Stranding o gli altri Metal Gear stessi (post Metal Gear 1 e 2) siano parchi da questo punto di vista, ma lì fu raggiunto un picco assoluto.

Vi stupirà quindi di sapere che in una certa fase della sua carriera Kojima non è stato un amante delle sequenze filmate. Quantomeno non di quelle troppo lunghe. Addirittura le disprezzava apertamente.