Sega ammette di non sapere con certezza quanti giochi possiede, ma ci sta lavorando

Troppe acquisizioni e troppi giochi

Il producer ha spiegato che da questo punto di vista Sega ha già realizzato delle retroconsole come Mega Drive Mini (anche se difficilmente vedremo altri progetti simili in futuro), incluso dei classici all'interno dei giochi della serie Yakuza / Like a Dragon e altre iniziative simili, ma che solo ora si sta impegnando per creare "un database completo che include le società controllate e affiliate di Sega", tra cui Atlus, Sammy e Technosoft.

La slide presentata da Yosuke Okunari al SIGGRAPH 2024 con le numerose compagnie inglobate da Sega

Come possiamo vedere nella slide qui sopra, Okunari ha ammesso che, considerando tutte le licenze ottenute tramite le acquisizioni nel corso di decenni, Sega al momento non è in grado di dire con precisione quanti giochi effettivamente possiede, un quesito che chiaramente verrà risolto nel tempo portando avanti il progetto per la catalogazione e preservazione.