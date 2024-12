Sega non ha piani per delle Mini console di Saturn e Dreamcast: “non siamo una compagnia di retrogaming”

Sega al momento non ha alcun piano per delle altre versioni "Mini" delle sue console più amate , come il Sega Saturn e il Dreamcast. Lo ha svelato il CEO della divisione americana ed europea della compagnia, Shuji Utsumi, che ha spiegato che la compagnia al momento è concentrata sul presente e il futuro , anziché il passato.

Sega guarda al futuro puntando sui suoi grandi pilastri

"Non ho intenzione di seguire la via delle console Mini. Non è da me", ha dichiarato Ushimi al Guardian. "Voglio andare incontro ai giocatori moderni".

Goro Majima in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

"Non siamo un'azienda da retrogaming. Apprezziamo molto la nostra eredità, la valorizziamo, ma allo stesso tempo vogliamo offrire qualcosa di nuovo, altrimenti diventermo storia. Non è questo il nostro obiettivo".

"Abbiamo alcuni grandi pilastri, come Sonic, Persona e Yakuza. Ma allo stesso tempo, abbiamo altre proprietà che mostrano davvero lo stile, l'atteggiamento e il contesto di Sega", ha aggiunto Utsumi. "Se faremo le cose per bene i giocatori adoreranno i nostri giochi. Sarà una sfida - ci sono grandi aspettative - ma se riusciremo a rispondere, potremo tornare a essere la Sega di un tempo".

Detto questo, tra i progetti in corso d'opera di Sega ci sono anche dei nuovi giochi tratti da franchise storici e non proprio recentissimi, ovvero Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi e Crazy Taxi, nonché un nuovo Virtua Fighter annunciato proprio pochi giorni fa.