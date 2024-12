Il credito per PS Store da Instant Gaming è in offerta: per fare o farvi un regalo natalizio

Se con l'arrivo delle feste di dicembre volete recuperare qualche gioco per la vostra PlayStation sfruttando gli sconti di Sony, allora dovete prima ottenere del credito per PS Store a prezzo ridotto tramite Instant Gaming . Potete infatti ottenere 60€ di credito pagando 54,99€, con pochi rapidi passi. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra è quello definitivo. Il risparmio è ovviamente minimo sulla singola ricarica, ma è un ottimo modo per ottenere più credito rispetto a quello che effettivamente paghiamo: facendolo regolarmente alla fine il risparmio si somma e diventa considerevole.

Come si usano i crediti comprati con Instant Gaming

Una volta che avete fatto l'acquisto tramite Instant Gaming, avrete accesso a un codice alfanumerico (Instant Gaming ve lo fa avere in pochi secondi, normalmente, al massimo pochi minuti). Tale codice va inserite tramite il vostro account PlayStation (deve essere italiano, i crediti in questa notizia valgono per gli account italiani e basta) con la funzione di riscatto codici (disponibile su app mobile, console o browser).

Una volta inserito il codice e ottenuto il credito, potrete spenderlo per qualsiasi prodotto del PS Store, ovvero giochi, DLC, valute, espansioni e anche abbonamenti. Acquistare il credito in questo modo è perfetto se preferite evitare di inserire la carta di credito nell'account PlayStation o se volete fare un regalo: in tal caso dovrete solo dargli il codice alfanumerico sopra citato.