Lo scrittore dei romanzi di The Witcher svela quanto veramente sia vecchio Geralt: potrebbe stupirvi

Tutte le grandi saghe fantasy hanno una caratteristica in comune: hanno qualche segreto non svelato o almeno qualche dettaglio non chiarissimo, che aiuta a lasciare quell'aria di mistero attorno all'opera. Alle volte, però, qualche risposta la otteniamo e ora ne abbiamo ricevuta una riguardo alla serie di Geralt di Rivia, da cui sono poi stati creati i videogiochi di The Witcher .

L'anno di nascita di Geralt e alcuni calcoli sulla sua età

Ricordiamo che Sapkowski ha pubblicato da poco un nuovo romanzo, per ora solo in polacco e il cui titolo si può tradurre approssimativamente con le parole "Il crocevia del corvo". In questo nuovo testo lo scrittore ha deciso di svelare l'anno di nascita di Geralt: il 1211. Questo valore ci permette di fare due calcoli e capire quanti anni ha lo strigo nel corso della saga.

Geralt avrà la sua età ma è abile con la spada

Secondo i calcoli (che possono essere complessi), i romanzi finiscono nel 1268, quindi Geralt ha 57 anni alla fine della saga letteraria. The Witcher 3 ha luogo circa 5-7 anni dopo, quindi il nostro eroe è nel pieno dei suoi sessanta anni. Ricordiamo che Yenner è invece nata nel 1173, quindi ha 38 anni in più di Geralt.

Questa data cambia anche un po' l'immaginario legato allo strigo, visto che in molti nella community lo consideravano più vicino ai 100 anni. Gli strighi non invecchiano normalmente, visto che sono stati mutati, e infatti Vesemir, maestro di Geralt, viene presentato come un guerriero molto vecchio e si pensa abbia facilmente almeno un paio di secoli. Nel romanzo La stagione delle tempeste, un personaggio che pare essere Geralt è vivo nel 1373, quindi pare che il protagonista canonicamente viva oltre i 160 anni.

Questa lunga vita è di grande aiuto per CD Projekt RED, che - come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale d'analisi del trailer e di tutto quello che sappiamo su The Witcher 4 - può tenere Geralt nei suoi giochi per quanto vuole.