GTA 6 è “più grande, esaltante e bello di quanto possiate immaginare”, per il CEO di Take-Two

Il 2025 promette già da ora di essere una grandissima annata costellata di giochi di grande spessore, ma senza dubbio GTA 6 è il titolo più bramato dalla stragrande maggioranza dei videogiocatori, anche solo prendendo come indicazione le oltre 200 milioni di copie vendute dal suo predecessore. Ebbene, secondo Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two (la compagnia madre di Rockstar Games), i dodici anni di attesa per il nuovo capitolo varranno assolutamente la pena, dato che a suo avviso sarà persino in grado di superare le già grandissime aspettative del pubblico.

Questo è quanto ha promesso in un'intervista con il canale YouTube di Conner Mather, dove in merito ai lunghi tempi di sviluppo per il nuovo blockbuster di Rockstar Games ha dichiarato che "l'attesa ne varrà la pena", in quanto GTA 6 sarà "straordinario", "mozzafiato" e in grado di proporre delle novità che neppure possiamo immaginare.