Nintendo Switch 2 avrebbe un catalogo di giochi al lancio più grande rispetto a Switch, per un motivo preciso

Nintendo Switch 2 - nome non ufficiale ma sempre più rumoreggiato come corretto - non è ancora stata annunciata, ma le chiacchiere continuano ad arrivare. Secondo una delle voci più recenti, l'editore ha deciso quali sono i giochi di lancio e pare che saranno di più rispetto a quelli della precedente piattaforma.

La fonte è Samus Hunter, che in passato si è dimostrata una fonte affidabile su tutto ciò che riguarda Nintendo. Ad esempio, a ottobre ha rivelato, con un giorno di anticipo rispetto all'annuncio ufficiale, che Xenoblade Chronicles X sarebbe stato pubblicato su Nintendo Switch. Ciononostante, l'informazione va presa con le molle, soprattutto in assenza di informazioni specifiche.