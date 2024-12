Le più famose serie TV di Netflix cancellate nel 2024

Netflix è nota per le sue grandi produzioni ed è anche nota per il fatto che tende a cancellarle , se non ottengono successo rapidamente. Nel corso del 2024 varie serie TV sono state cancellate e, ora che l'anno sta per finire, possiamo vedere rapidamente quali sono quelle più famose che non hanno ottenuto una nuova stagione.

Le serie TV di Netflix cancellate nel 2024

Tra i nomi più famosi troviamo:

Ratched

Obliterated

The Brothers Sun

Break Point

Everything Now

Dead Boy Detectives

Mio papà a caccia di alieni

Buying Beverly Hills

Buying London

That 90s Show

KAOS

Unstable

Bad Dinosaurs

Girls5Eva

Sarah Paulson in Ratched

Ratched è una serie del 2020 e davamo un po' tutti per scontato che fosse stata cancellata, sebbene Netflix avesse previsto due stagioni, ma solo quest'anno è arrivata una conferma ufficiale della cancellazione da parte di Sarah Paulson, attrice protagonista e produttrice esecutiva.

Obliterated è un action dramedy che segue un gruppo di agenti dell'intelligence che devono fermare dei terroristi. The Brothers Sun è la storia di un uomo americano di origini taiwanesi che si ritrova coinvolto nelle lotte dei famigliari gangster dai quali sua madre ha cercato di allontanarlo. Break Point è una docu-serie a tema tennistico.

Everything Now è invece un teen dramedy che parla, tra le varie, di disordini alimentari e anoressia. Dead Boy Detectives è uno spin-off di The Sandman. Mio papà a caccia di alieni è una serie animata d'azione e commedia sci-fi.

Buying Beverly Hills e Buying London sono invece dei real estate drama (in versione USA e versione UK, rispettivamente). That 90s Show, seguito di That 70s Show, è una sitcom con protagonisti i figli dei personaggi della precedente serie. KAOS, con Jeff Goldblum, è una storia dark comedy che porta gli dei greci in un mondo moderno.

Unstable è una serie comica su un padre e un figlio che lavorano assieme, dopo la morte della moglie / madre. Bad Dinosaurs è una serie animata per bambini. Girls5Eva è invece una serie che vede un gruppo di donne, che hanno avuto un breve successo musicale negli anni novanta, di fronte alla possibilità di riottenere la fama.

Ricordiamo infine che Ranma 1/2 proseguirà con la Stagione 2 su Netflix.