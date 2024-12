Ranma 1/2 proseguirà con la Stagione 2 su Netflix, annunciata con un trailer alla Jump Festa 2025

La storia ovviamente segue gli eventi originali della serie, così come accaduto per la prima stagione che, di fatto, ha riproposto gli episodi classici in maniera estremamente fedele ma interamente ridisegnati.

Non è ancora specificato in maniera precisa, ma è altamente probabile che anche la Stagione 2 venga messa in onda su Netflix dalle nostre parti, considerando il successo che sembra aver riscosso già la prima stagione, cosa che dovrebbe portare a un naturale prosieguo della trasmissione in streaming.

Come era facile aspettarsi, Ranma 1/2 proseguirà il suo percorso con l'arrivo della Stagione 2 , annunciata con un trailer in occasione della Jump Festa 2025 in corso in Giappone, portando avanti la narrazione della storia e seguendo quella originale scritta da Rumiko Takahashi.

Una fedele ricostruzione del classico

Il trailer a dire il vero non riporta molte novità dalla Stagione 2, trattandosi soprattutto di un veloce montaggio di scene tratte dalla prima stagione, ma c'è una frazione di secondo che può fornire già un'anticipazione importante, con potenziale spoiler.



Nel caso non conosciate la serie originale e non vogliate anticipazioni evitate di leggere quanto segue, ma poco prima della comparsa delle scritte finali, è possibile veder comparire per un attimo quello che sembra essere l'arsenale di Mousse, personaggio che in effetti dovrebbe arrivare proprio nelle puntate della seconda stagione.

La nuova serie animata di Ranma 1/2 su Netflix è prodotta da Studio MAPPA, che si è occupato anche degli adattamenti animati di Jujutsu Kaisen, Yuri!!! On Ice e Chainsaw Man, dunque un casa decisamente in vista nell'ambito, e ha ottenuto un notevole successo.

La storia di Ranma 1/2 racconta le vicende dell'omonimo protagonista, un ragazzo esperto di arti marziali che durante un addestramento in Cina cade dentro una "sorgente maledetta" e si ritrova da allora costretto a cambiare sesso al contatto con l'acqua (diventa ragazza con l'acqua fredda e torna maschio con quella calda).

Promesso sposo alla vulcanica Akane della famiglia Tendo in seguito a un accordo tra i genitori, tra i due nasce subito un rapporto conflittuale ma che sfocia anche in una relazione sentimentale, ovviamente resa complicata dalla particolare situazione in cui si trova il protagonista.

Ben presto, oltre a Ranma e al padre (che si trasforma in Panda, spesso rimanendo in tale condizione per scelta personale), spuntano diversi altri personaggi in situazioni simili, creando un cast veramente variopinto, in perfetto stile Takahashi.