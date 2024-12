Dragon Ball Super tornerà nel 2025, con un episodio speciale

La serie Dragon Ball Super si trova in una fase di pausa prolungata, iniziata la scorso marzo per una serie di cause concatenate che hanno portato l'autore Toyotaro a bloccare i lavori sulla serie per potersi concentrare su altri progetti, ma a quanto pare tornerà nel 2025 in qualche modo, attraverso una sorta di episodio speciale, che tuttavia risulterà piuttosto limitato come estensione.

In occasione della Jump Festa 2025, Toyotaro ha confermato che Dragon Ball Super riceverà nuovi contenuti a febbraio 2025, attraverso un episodio a é stante che verrà pubblicato sulla rivista V-Jump e che, pur non rappresentando un riavvio vero e proprio della serie, fa quantomeno tornare in scena i personaggi per un'altra storia.

L'interruzione dei lavori su Dragon Ball Super non è dipesa totalmente dalla scomparsa di Akira Toriyama, anche se questa ovviamente ha comportato un duro colpo per il co-autore Toyotaro, ma è stata decisa in precedenza per consentire a questi di portare avanti anche altri progetti.