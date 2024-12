Il Calendario dell'Avvento di GameStop del 22 dicembre propone GTA 5, Astro Bot, Stellar Blade e tanto altro

Il Natale è ormai vicinissimo ma c'è ancora spazio per alcune puntate del Calendario dell'Avvento di GameStop che oggi, 22 dicembre, propone offerte su tantissimi prodotti come GTA 5, Astro Bot, Stellar Blade, Sonic X Shadow Generations e tanti altri.

Anche in questo caso i titoli sono disponibili fino a esaurimento scorte, dunque conviene sbrigarsi nel caso in cui si sia interessati ad alcune delle offerte, che oltretutto valgono per la giornata di oggi, 22 dicembre, per poi essere sostituite dalle prossime promozioni in arrivo domani.

C'è veramente un bel misto di titoli nelle offerte di oggi ma ci sono anche un sacco di accessori, dunque vi rimandiamo alla pagina ufficiale del Calendario dell'Avvento di GameStop per la visione completa dei prodotti, mentre qui sotto segnaliamo alcune delle offerte più interessanti.